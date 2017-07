P U B L I C



La agonía fue rápida. Un tumor cerebral fue apagando su memoria. Los que la amábamos la veíamos cada vez más olvidadiza, con la actitud de quién sabe que esta perdiendo el hilo de su vida. No se deprimía ni se disculpaba por las actitudes disparatadas, sino que le ponía la cuota de humos que la caracterizaba. Bella. Brillante. Innovadora. Éste fue el primer Día del Amigo sin su presencia. Mientras revisaba los mensajes en el teléfono, sentada en el living de casa, observé que una luz que había decidido no encenderse más cobraba vida. Titilaba, como un mensaje telegráfico. No tuve dudas, fueron señales de mi amiga que enviaba noticias desde el otro lado del túnel. Supe en ése instante que el amor no tiene fronteras y que la amistad es un diamante que ni el espacio ni el tiempo pueden robar.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Señales del Cielo

Por Fabiana Daversa

