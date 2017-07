Alejandra Dip

La Tormenta canalización de energía que atraviesa el espacio y te deja atónito. Es "EL CAMBIO". Hoy comienza el UAYEB, EL ULTIMO CICLO, DEL AÑO HAAB ,del año solar de 365 días, calendario también conocido como agrícola. Este ciclo corteo de 5 días son días de recogimiento, en estos días los mayas no trabajaban, ni daban servicio, eran días de reposo, de encuentro con su interior, con su espíritu. Eran días vacacionales y que se usaban para meditar sobre lo vivido y transcurrido a lo largo del año, de los 360 días anteriores. Días donde no salían de sus casas, se consideraban nefastos, ERAN DÍAS MUY RESPETADOS,DE INSTROSPECCION. Días donde se puede esperar que salga lo peor de nosotros, los mayas decían que eran días donde los fantasmas andaban sueltos. Además del significado en sí mismos que tiene el UAYEB hoy es el último día TORMENTA en año TORMENTA con toda la energía de transformación puesta para ser replicada y multiplicada por nuestros pares Tormenta 7. Llegó el momento de vibrar con el otro, con el semejante, con el compañero, con la pareja ,en un permanente cambio sostenido, cambio para mantener, aprender a apoyarse, sustentarse. TRANSFORMACIÓN, nada queda igual, la transformación que nace de nuestro interior y llega al otro, al entorno. Energía fuerte, impulsiva, intensa. Es como un rayo que acelera la vibración que poseemos. Día de purificación y de reciclaje. Hoy puede empezar una nueva etapa en la pareja, pareja nueva o darle una vuelta de tuerca a la pareja que ya tenemos. Nada se pierde todo se transforma, o se transforma para florecer, para ascender o si no va más la situación ,para darle salida y que alguna relación nueva aparezca. No se permite hacer catarsis explotando, nada de energía negativa, ni destructiva,dejar las obsesiones y las quejas. Día para purificarse, nutrirse, renovarse. Jornada para entregar nuestro corazón al universo y dejar que sea modificado con su luz. Hoy la energía impacta en todo el cuerpo, podemos defender nuestros derechos adquiridos y hacernos respetar siempre que sea en armonía. Energía revolucionaria pero tratemos que sea una revolución de paz. HOY SE TRANSFORMA, TE GUSTE O NO, QUIERAS O NO.EVITEMOS SACAR LO PEOR DE NOSOTROS MISMOS. SI NO PUEDES CONTROLAR TU FIERA INTERIOR, MEJOR QUEDARSE EN CASA PRENDAN COPAL PARA QUE LA LUZ LLEGUE Y NOS PURIFIQUE BUEN VIERNES PARA TODOS! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/Ebm3RPzyVo — alejandra dip (@turcadip) 21 de julio de 2017

Calendario Maya:

Tormenta 7 - Energía del Viernes 21/07/2017 - Trecena del Caminante

Por Alejandra Dip

