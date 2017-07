Candidatos locales del Partido Justicialista participaron del lanzamiento de Florencio Randazzo en Bolívar

Juan Pablo Fernández y Florencia Mingues, quienes integran la lista del PJ que encabeza "Ruli" Galarza, acompañaron la presentación de la postulación a senador nacional del ex Ministro de Interior y Transaporte Integrantes de la lista local del Frente Justicialista que encabeza Raúl "Ruli" Galarza participaron el pasado viernes del lanzamiento de la candidatura a senador nacional de Florencio Randazzo. Fueron Juan Pablo Fernández y Florencia Mingues, precandidatos a concejal, quienes estuvieron presentes en Bolívar, ciudad que gobierna Eduardo "Bali" Bucca, candidato a diputado nacional por este espacio denominado #Cumplir. "El lunes estuvieron recorriendo nuestra ciudad (Bucca junto a Juan Manuel Abal Medina) y nos invitaron al lanzamiento. Era lejos y estuvimos evaluando quienes ir porque teníamos muchas actividades, así que nos tocó a nosotros viajar a acompañar a nuestros candidatos nacionales. Fue un orgullo", señalaron Fernández y Mingues. "Y no sólo fuimos invitados, cuando terminó el acto pudimos entrar a dialogar con ellos y los referentes del peronismo, como Juan Manuel Abal Medina y Chino Navarro, entre otros. Y para nosotros, jóvenes dirigentes, fue una gran satisfacción, porque sentimos que se acabaron los "jefes", los "inalcanzables". Que te hagan pasar, que dialoguen con vos, que se acuerden de tu distrito es algo que te alienta a mucho mas. En ese momento nos dimos cuenta que no fuimos invitados porque sí o para rellenar", contaron. Además, también detallaron el encuentro que mantuvieron con el propio Randazzo: "Fue muy lindo, siempre que hablaba con Jorge Varela le decía "Sopenco", así que cuando me arrimé a hablar lo saludé igual. Y el tipo se emocionó y me dijo: `qué alegría, gente de Jorge acompañándome`. Se acordó de él, de Raulito y de Diego "Piojo" Cuenca. Nos contó de las comidas y de su último encuentro", recordó Fernández. "Le agradecimos que haya cumplido con su palabra y también que hoy la histórica lista del Peronismo que Jorge encabezó tantas veces iba a presentarse en Campana", agregó. Finalmente, los candidatos a concejal se refirieron a sus expectativas para las Primarias que se realizarán el próximo 13 de agosto: "Vamos a hacer una gran elección. Hoy vemos a muchos dirigentes borrar con el codo lo que han escrito con la mano y si bien no somos los dueños del peronómetro, nos quedamos tranquilos de que siempre estuvimos en el mismo lugar, en el Partido Justicialista y que de ahí no nos vamos a mover. Tanto Abal Medina como Florencio, personas que conocieron a Jorge nos decían: ´no nos imaginamos a un dirigente como él jugando por afuera del PJ. Y nosotros que aprendimos de él tampoco. Tenemos el orgullo de estar en esta lista y la convicción de que los compañeros van a votar lo que votaron toda la vida, la Lista 2 del Frente Justicialista", concluyeron los precandidatos a concejal.

JUAN PABLO FERNÁNDEZ Y FLORENCIA MINGUES JUNTO A RANDAZZO EN EL ACTO DE LANZAMIENTO.



Candidatos locales del Partido Justicialista participaron del lanzamiento de Florencio Randazzo en Bolívar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: