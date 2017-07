La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/jul/2017 La situación laboral irrumpió en la agenda del HCD







Trabajadores de la UOCRA se presentaron en la sesión de ayer para reclamar por la sanción de la Emergencia Laboral. El martes habrá una sesión extraordinaria para votar una resolución pidiéndole al ministro Aranguren una reunión por la Termoeléctrica II. La discusión sobre el difícil escenario laboral que atraviesa la región se metió de lleno en la sesión de anoche del Concejo Deliberante, con trabajadores de la UOCRA reclamando por la sanción de la Emergencia Laboral y el inicio de urgentes gestiones ante el Gobierno nacional para reactivar la obra pública. "Concejales de Cambiemos, ¿se olvidaron de tratar la Emergencia Laboral?" y "Soy desocupado de la construcción" eran dos de las pancartas que más se repetían entre la fila de asistentes, a cuya cabeza se encontraba el secretario general de la UOCRA Seccional Campana, Oscar Villarreal. El proyecto de emergencia había sido introducido con anterioridad por el bloque del FPV-PJ pero hasta el día de ayer permanecía estancado en comisión. Lo que dio pie entonces a la bancada justicialista y los trabajadores a reclamar por la cuestión laboral fue el pedido de tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución repudiando la represión sufrida por los empleados de Pepsico en Vicente López. "Su necesidad y urgencia está dada por el desalojo violento y la brutal represión vividos el pasado 13 de julio y porque sabemos qué pasa cuando estos expedientes se demoran", fundamentó la concejal Soledad Calle la solicitud de votación sobre tablas. "Nos oponemos a todo tipo de represión y más cuando es dirigida a los trabajadores que luchan por sus derechos", añadió. La lluvia de aplausos que llegó desde las filas obreras detrás suyo no torció la voluntad de Cambiemos de no habilitar el tratamiento de la resolución, lo que en la práctica cerraba cualquier debate sobre la situación laboral. Inmediatamente, el concejal Luis Chesini le solicitó al presidente del HCD, Sergio Roses, pasar a un cuarto intermedio para recibir a Villarreal y canalizar por vía institucional el reclamo de la UOCRA. Tras una reunión que se extendió por casi una hora, Roses, Villarreal y los presidentes de las cuatro bancadas (Chesini del FPV-PJ, Raineri de Cambiemos, Bonola de UV Dellepiane y Ghione del Frente Renovador) acordaron la convocatoria a una sesión extraordinaria para el próximo martes por la mañana que tratará, en principio, un proyecto de resolución solicitándole una reunión al ministro de Energía de Nación, Juan José Aranguren, con el objetivo de acelerar el comienzo de la Termoeléctrica II, una de las obras más ansiadas por la UOCRA debido a la cantidad de fuentes de trabajo que generaría. "Nosotros hace ya más de dos meses impulsamos una resolución pidiéndoles a los responsables que evalúen la factibilidad de poner en marcha la obra rápidamente. Me asombra que concejales de la oposición que incluso la votaron no lo recuerden", comentó Raineri en diálogo con LAD al término de la sesión. El edil de Cambiemos sostuvo que la Emergencia Laboral propuesta por el justicialismo "no tenía ningún resultado ni a corto ni a largo plazo" y que, por el contrario, el mejor camino era una resolución conjunta solicitando que Energía los reciba "de forma urgente", invitando al mismo tiempo al intendente Abella a ser parte de la comitiva. "Debemos encontrar soluciones que no tengan rédito político sino alternativas para los vecinos", reclamó. Por su parte, también ante el cronista de LAD, Chesini exigió reconocer "la problemática de trabajadores que hace nueve meses están sin empleo" y señaló que emergencias laborales idénticas a la propuesta por su bloque ya han sido aprobadas en otros partidos de la región, "en Baradero inclusive, siendo su intendente de Cambiemos". Sin embargo, expresó que optó por "dejar el hecho político de lado" para facilitar "un acuerdo concreto" y, en vez de continuar promoviendo la emergencia, acompañar la resolución dirigida al Gobierno Nacional. "Si debemos debatir lo vamos a hacer, pero coincidimos en elaborar algo más profundo", indicó.

Roses, Villarreal y los presidentes de bloque acordaron, en cuarto intermedio, la convocatoria a una sesión extraordinaria para el martes. VIDEO DE LA SESION:

La situación laboral irrumpió en la agenda del HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: