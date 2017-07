Está en duda la presencia del arquero José Castellano, quien sufrió un microdesgarro frente a Independiente Rivadavia. En tanto, en ofensiva, Mazzocchi o Stábile son alternativas para reemplazar al suspendido Burzio. El plantel de Villa Dálmine cerrará hoy su preparación de cara a su anteúltimo compromiso de la temporada. Es que mañana enfrentará como visitante a Santamarina de Tandil por la 45ª fecha del campeonato del Nacional B. Para este compromiso, el cronograma de los dirigidos por Felipe De la Riva marca que esta tarde realizarán su último entrenamiento en nuestra ciudad para luego partir rumbo a Tandil, donde quedará a la espera del choque pautado para este sábado a las 19 horas con arbitraje de Fabricio Llobet. Se trata de un encuentro que no tendrá mayor injerencia para la actual temporada, dado que Villa Dálmine ya tiene asegurado la permanencia en la categoría, pero que sí es importante para el futuro Violeta. Es que la idea en Mitre y Puccini es tratar de sumar los seis puntos que quedan en juego para poder iniciar lo más arriba posible en la tabla de los promedios del próximo campeonato (podría quedar entre los diez primeros, dado que se encuentra muy "apretada" actualmente). Por eso, el entrenador mantendría a la misma base de jugadores que vienen siendo titulares desde su asunción, aunque no podrá contar con Pablo Burzio ni Lucas Favalli (ambos sumaron cinco amarillas) y está en duda la presencia del arquero José Castellano, quien sufrió un microdesgarro en el último partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. En caso que "Pichu" no pueda estar en Tandil, su reemplazante será el también juvenil Francisco Mastrángelo (19 años), mientras que el banco de suplentes lo completaría un arquero de Divisiones Juveniles (Patricio Guidi, de Cuarta, y Rodrigo Nicasio, de Quinta, fueron convocados ayer a entrenar con la Primera). En tanto, en reemplazo de Pablo Burzio jugaría Juan Manuel Mazzocchi, aunque también Alex Stábile cuenta con chances de ser el acompañante de Ezequiel Cérica frente a Santamarina. El otro interrogante del posible equipo titular del Violeta para mañana surge en la zaga central, donde De la Riva debe decidirse entre la continuidad de Luciano Recalde o el regreso de Rubén Zamponi. Así, la probable formación sería: Castellano o Mastrángelo; Juan Alsina, Ariel Coronel, Zamponi o Recalde, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Federico Recalde, Horacio Falcón, Jonathan Figueira; Mazzocchi o Stábile y Ezequiel Cérica. CHACA QUEDÓ 2º. Anoche, Chacarita completó su encuentro suspendido frente a Juventud Unida de Gualeguaychú y lo hizo con victoria: se impuso 2-1 en los 75 minutos restantes (el juego había sido suspendido por intensas lluvias) y, de esa manera, quedó un punto por sobre Guillermo Brown en la lucha por el segundo ascenso a Primera División cuando sólo restan dos fechas. ARRANCA LA 45. Esta noche, Independiente Rivadavia recibirá a Atlético Paraná en el primer encuentro programado de esta fecha 45 del Nacional B. Para el elenco mendocino será la oportunidad de asegurar su permanencia en la categoría, mientras que para el entrerriano, su último partido como visitante en la categoría (ya está descendido y retornará al Federal A).

JUAN MANUEL MAZZOCCHI SERÍA TITULAR EN TANDIL POR LA SUSPENSIÓN DE BURZIO.

#NacionalB - 45° Fecha | Fabricio Llobet será el árbitro del partido frente a @clubsantamarina el sábado desde las 19 horas en Tandil.

Villa Dálmine entrena y viaja rumbo a Tandil para jugar mañana frente a Santamarina

