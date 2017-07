La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/jul/2017 Campanenses de Primera:

En tanto, José Horacio Basualdo se convirtió en el nuevo entrenador de Cerro Largo de Uruguay. El actual mercado de pases del fútbol argentino, siempre ligado también a mercados vecinos y europeos, está ofreciendo noticias que involucran a jugadores de nuestra ciudad y también a exfutbolistas, hoy devenidos en entrenador, como es el caso de José Horacio Basualdo. Es que "el Nene" ya fue oficializado como nuevo entrenador de Cerro Largo de Uruguay, que lo presentará formalmente hoy en una rueda de prensa que se realizará en el Hotel Sheraton de Montevideo. Será el duodécimo club de Basualdo como director técnico, luego de haber pasado ya por otras instituciones (en su mayoría de países vecinos) como Deportivo Quito (Ecuador), Universitario de Perú, Universidad de Chile y Oriente Petrolero (Bolivia), entre otras. Sin embargo, desde su experiencia en 2008 en Santiago Morning (Chile) que el campanense no consigue regularidad y resultados como DT. De hecho, no está al frente de un plantel desde su paso por Oriente Petrolero en 2015. En tanto, el mediocampista Joaquín Arzura (23 años) ya tendría todo arreglado para incorporarse al Osasuna, equipo de la Segunda División del fútbol de España. La partida de Arzura de River Plate se debe a que el entrenador Marcelo Gallardo ya le comunicó que no será tenido en cuenta en la actual temporada. Afortunadamente, al volante central nacido en nuestra ciudad no le faltaron ofertas, porque además del interés del Osasuna también fue solicitado por Newell´s y Huracán. Así, de concretarse su llegada al fútbol español, Arzura (con pasado en las divisiones inferiores de Villa Dálmine) estará realizando su primera incursión en un club europeo luego de haber debutado en Tigre y continuar su carrera en River Plate. Además del volante campanense, el DT Marcelo Gallardo también declaró prescindibles al arquero Maximiliano Velazco, el defensor Arturo Mina y a los volantes Nicolás Bertolo y Nicolás Domingo. Otro campanense que podría dejar a un "grande" del fútbol argentino en busca de más minutos de juego es Nazareno Solís (23 años), con poca participación en Boca Juniors en el último campeonato (apenas jugó en cuatro partidos). Relegado en la consideración de Guillermo Barros Schelotto, el delantero es pretendido por el DT Ariel Holan para reforzar a Independiente de Avellaneda. Incluso, el entrenador ha manifestado públicamente su interés por el jugador surgido de Villa Dálmine. Anteriormente, este mercado de pases del fútbol argentino también había entregado el fichaje de Diego "Fonito" Dorregaray en el Guayaquil City FC de la Primera División de Ecuador luego de su paso por Atlanta; y también la continuidad de Juan Mercier y Nicolás Blandi en San Lorenzo de Almagro.

ARZURA FUE DECLARADO PRESCINDIBLE POR EL DT MARCELO GALLARDO.





LA GRÁFICA CON LA QUE CERRO LARGO ANUNCIO LA CONTRATACIÓN DE BASUALDO COMO DT.



