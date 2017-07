Enrique Franchini, violinista nacido en Escobar pero criado en Campana, acompañado por Héctor Stamponi en piano, desgrama una melodía encantadora como lo es el tema titulado "Pedacito de cielo", de uno de los hermanos Espósito como autor de la letra. Es el estallido tanguero de la generación del 40. Cuando la entonces calle Rivadavia era angosta, hermanada con el zanjón y al llegar al cruce con Ameghino la tarde del domingo vibraba de fervor y pasión por aquel denominado foot-bal que nos acompañó siempre. En ese amplio terreno estuvo el primer campo de juego Municipal. Allí vino a jugar la Primera de Boca y además mostraron su calidad Luis Bruni, Bedia, Juan Romano, Juan Vigna, Luis Chehede, por tan solo citar cinco ejemplos. En ese rectángulo se vivió el clásico de Independiente ante Tiro Federal. Después en el 31, llegó Plaza Italia, sportivo San Martín, Sol de Mayo, Sportivo Bs As., Arsenal, Pineral, Porteño, Central Argentino, Sportivo Campana entre otros equipos. Cuando en el campeonato oficial de la Liga el Club Arsenal era el campeón invicto de los años 1942 y 1943, en el mes de octubre de este último año, se despedía el primer field Municipal, para construir el edificio de la Escuela Normal Dr. Eduardo Costa. Por esas vueltas que tiene la vida, la emoción de este deporte retomó después de 15 años de ausencia al mismo barrio. Ahora en la vereda de enfrente. El 27 de marzo de 1955, el fútbol de 1955, el fútbol campanense se vistió de fiesta, y noera para menos en aquella tarde otoñoal se inaugura el útimo estadio Municipal denominado Juan Domingo Perón. En el año 1903 comenzó este juego en nuestra patria chica, y por diferentes escenarios y protagonistas tuvo su continuidad hasta nuestros días. El honor de jugar por primera vez en este campo les correspondió al Club Arsenal y El Pibe, ganando los primeros la Copa Intendencia de Campana, pero no podía faltar un cottejo entre selecciones y entonces ante la presencia de numeroso público que colmó la capacidad de la moderna cancha, midieron supremacías nada menos que Campana y Zárate. El encuentro fue digno del gran acontecimiento que se vivía y por el túnel aparecieron por Campana los siguientes valores: Pedro Luchetta, Luis Tablas y Peca Perea, Lito Serna, Laudelino Gigena y Carlos Agnes, Carlos Vallejos, Arnaldo Croce, Juan Pérez, Luis Rodriguez y Arnaldo Russo. DT: Atilio Schinoni. El local se impuso en tiempo suplementario por 4 a 3. Por el Municipal, en dos épocas distintas, se desarrolló una parte importante de la historia de este popular juego. Por suerte fueron muchos los equipos que aportaron emoción con su participación y dieron a su vez sus mejores figuras a nuestra selección, que participó del Campeonato Argentino y el torneo Río Paraná "Hermanos Brown". Siendo el Sr. Alberto Armesto intendente, se inauguró y el domingo 17 de octubre de 1999, el Sr. Jorge Varela le dio simbólicamente el puntapié final a 44 años de existencia. Villa Dálmine y Puerto Nuevo, cuando todavia no tenían estadio propio comenzaron a actuar allí de local en el certámen de Ascenso de AFA, lo cual demostró que el campo de juego tenía sus medidas reglamentarias. Hoy, en escenarios diferentes el fútbol local sigue teniendo vida. El Municipal nos supo dejar agradables recuerdos.

Por el camino del recuerdo:

El Municipal

Por Hector A. Taborda

