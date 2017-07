Desde las 19 horas enfrenta a Municipalidad de Lomas de Zamora en el segundo juego de la serie semifinal. En el primero se impuso 3-2. La Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana puede abrochar hoy un hito histórico para el vóley local: convertirse en finalista de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Será cuando, desde las 19 horas, enfrente a Municipalidad de Lomas de Zamora en el segundo juego de la serie semifinal en el estadio Gorki Grana de Deportivo Morón. En el primero, disputado en el mismo escenario, se impuso 3-2 con parciales de 24-26, 25-23, 25-19, 21-25 y 15-11, luego de levantar una desventaja de tres puntos en el tie-break, tras una polémico fallo que lo perjudicó y lo dejó 9-6. Fue entonces que se calentó el juego y apareció el temperamento de Guillermo García y la jerarquía de Gabriel Arroyo para que el Tricolor se quedara con la victoria. "Le pusimos rock", dijo un sonriente García ni bien terminó el partido. El punta explicó que supieron afrontar ese momento caliente y decisivo, aunque descartó que la tensión que se generó haya sido el único argumento: "Ganamos porque en el momento indicado le pegamos a la pelota como le teníamos que pegar; recibimos como teníamos que recibir; sacamos como teníamos que sacar… En fin: hicimos lo que teníamos que hacer", remarcó en diálogo con DeporTV, que hoy volverá a televisar en vivo ambas semifinales (en la otra, UAI vence 1-0 a Boca Juniors). En cuanto al alto nivel de errores mostrado por el CCC en este primer juego semifinal, García explicó: "Nosotros jugamos todo el año así. Nos hemos complicado con rivales inferiores a nosotros por el nivel de error que tenemos. Arriesgamos y buscamos todo el tiempo el punto por parte nuestra y no por error de los rivales. Es una manera de jugar. A mí me encanta y al entrenador también". Finalmente, el experimentado jugador fue consultado sobre el proyecto con el que se encontró en el Club Ciudad de Campana: "Se labura muy bien, el club es muy serio y es cumplidor. Sería muy bueno para el vóley que Campana pueda competir a futuro en la estructura de la Liga Nacional porque es un club hermoso, con gente que acompaña y con dirigentes y entrenadores que ponen mucho por el vóley". Justamente, ese proyecto que destacaba García y que hace cuatro años tenía al CCC en Tercera División (cuarto nivel del vóley metropolitano) podría alcanzar hoy un nuevo mojón en caso de clasificarse finalista de la División de Honor. Si no, tendrá una segunda oportunidad el miércoles en el gimnasio de Chiclana 209, donde se jugaría el potencial tercer y decisivo encuentro en caso de ser necesario.

Voley:

Ciudad buscará hoy la final de la División de Honor

