El primer partido de la serie se juega esta noche desde las 21.30 horas, en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad. Esta noche se pondrán en marcha los playoffs del Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). De esta manera, se abre el camino rumbo al ascenso al Nivel A. Y ése será el objetivo del Campana Boat Club, que iniciará su serie de Cuartos de Final hoy, desde las 21.30 horas, cuando reciba la visita de Náutico Zárate. Los dirigidos por Gustavo Godoy finalizaron en la tercera posición de la Zona 1 con registro de 7 victorias y 3 derrotas. En tanto, el "Ancla" fue segundo en la Zona 2 con el mismo record. Esta serie, como todas las de Cuartos de Final, será al mejor de dos partidos y se definirá en cancha del mejor ubicado en la fase regular. En caso de darse un triunfo por lado, el desempate será por diferencia de gol. El ganador de la llave entre el Boat Club y Náutico Zárate se medirá en semifinales frente al vencedor del cruce entre Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (1º de la Zona 1) y Peñarol de Pilar (4º de la Zona 2), que comenzará el domingo en Pilar. En tanto, en la parte baja del cuadro se cruzarán: Náutico San Pedro (2º de la B1) vs Ingeniero Raver de Los Cardales (3º de la B2), que arrancan hoy en Los Cardales; y Sportivo Escobar "B" (1º de la B2, con registro perfecto: 10-0) vs Independiente de Escobar (4º de la B1), que comenzarán a jugar el domingo. REPECHAJES NIVEL A. En tanto, en el Nivel A, hoy comenzarán las dos series de repechaje entre los equipos que terminaron segundos y terceros de cada una de las zonas durante la fase regular. Así, esta noche, desde las 21.30, Independiente de Zárate se medirá con Defensores Unidos, mientras que Presidente Derqui lo hará con Sportivo Escobar. Ciudad de Campana (1º de la Zona 1) espera por el ganador de esta última serie en semifinales, mientras que Atlético Pilar (1º de la Zona 2) aguarda en la mismoa instancia por el vencedor de la llave que protagonizarán los equipos zarateños.

BOAT CLUB QUIERE DAR EL SALTO AL NIVEL A DEL OFICIAL DE LA ABZC.

?? Mañana Viernes 21/7 - 21:30 hs.

??Oficial Primera #ABZC

1? Partido Ida Playoff

??@BasquetCBC vs @nautico_zarate

Vení a alentar! #todosxCBC pic.twitter.com/iUnpkD9wI7 — CBC Basquet (@BasquetCBC) 20 de julio de 2017

Básquet:

Boat Club recibe a Náutico Zárate en el inicio de los playoffs por el ascenso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: