El conflicto en Carboclor sumó la amenaza del desalojo y la represión

Ayer fue una mañana de tensión: se montó un gran operativo policial que, finalmente, no accionó contra el bloqueo que llevan adelante los trabajadores químicos. Por la tarde se realizó una nueva audiencia entre gremios y empresa en el Ministerio de Trabajo de Nación, pero no se registraron avances. El lunes volverán a reunirse. La compañía busca pagar indemnizaciones al 50%, mientras los trabajadores reclaman el 100%. El acampe frente a la planta continuará. Luego de más de diez días de "acampe", ayer se cumplió el segundo día del "bloqueo" que los trabajadores químicos realizan en el acceso a la planta de Carboclor. Allí, desde el jueves, un colectivo del sindicato se encuentra cruzado transversalmente en el lugar, impidiendo que un camión cargado con producto para Shell egrese de la planta con destino a la refinería de Dock Sud. "Estamos resguardando las indemnizaciones de los trabajadores", señaló al respecto Néstor Carrizo, tesorero del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas. Ante el bloqueo, la empresa realizó la denuncia judicial y así fue que a media mañana de ayer el conflicto sumó la amenaza del desalojo y la represión: cerca de 200 efectivos de la Policía Bonaerense se hicieron presentes con la orden de finalizar el bloqueo y "correr" a los trabajadores del ingreso-egreso de la planta. Se trataba en su mayoría de personal de Infantería, con apoyo de efectivos de Comisaría Campana, Comando de Patrulla y la Policía Local de Campana, además de un camión hidrante, personal de Defensa Civil y de Tránsito del Municipio. "Estamos sorprendidos por la participación de la Municipalidad de Campana en el operativo", señaló Carrizo con indignación, en relación a la logística que habría aportado el Municipio. El operativo comenzaba en la barrera de Av. 6 de Julio y Av. Yrigoyen, donde personal uniformado restringía el paso hacia el camino industrial; mientras que los efectivos desplegados frente a Carboclor sólo permitían el paso de autos y camiones hacia el centro de la ciudad. A espaldas del cordón policial, comenzaron a sumarse trabajadores que no podían acceder al lugar donde se encontraban los trabajadores despedidos. TENSIÓN Fue entonces que se formó un nuevo cordón policial, en su mayoría con personal femenino de la Policía Local a unos 50 metros, separando a los civiles que iban llegando del cuerpo de infantería, lo que indicaba que el desalojo tendría lugar de un momento a otro. Mientras corrían los minutos, cerca de las 11 de la mañana, eran cada vez más las personas que se presentaban para intervenir y solidarizarse ante una eventual represión. En su mayoría se trataba de trabajadores químicos de otras plantas de la región, pero también de otros sindicatos como SUPA, UOCRA, y Suteba; además de políticos locales como Soledad Calle (Unidad Ciudadana), Alejo Sarna (Vamos Campana), Marco Colella (Un País) y Raúl Galarza (Partido Justicialista), entre otros. De hecho, hubo un fuerte intercambio de palabras y algún empujón entre Oscar Villarreal (UOCRA), Héctor "Piru" Rojas (SUPA) y efectivos que impedían el paso al grupo que sumaba ya unas 100 personas. El hasta entonces prolijo operativo empezó a enrarecerse aún más cuando los recién llegado, comenzaron a impedir el paso de los camiones de otras plantas que se dirigían a la ciudad. Así fue que por varios tensos minutos, al menos tres camiones quedaron varados en medio de los dos cordones policiales y la gente. En paralelo, la noticia era replicada en varios medios nacionales. Y cuando la situación parecía tensarse cada vez más y la Policía tenía en su retaguardia a cada vez más trabajadores que llegaban a solidarizarse con los despedidos de Carboclor, los efectivos levantaron el operativo, cerca del mediodía. "Levantaron el operativo por orden de la gobernadora (María Eugenia) Vidal y el Ministerio de Trabajo, dicen que van a llamar a audiencia", explicó el Secretario General del Sindicato, Norberto Lubo. "Nosotros no queremos enfrentarnos con la Policía. Acá están también nuestras esposas acompañándonos. Si avanzaban, sólo íbamos a hacer una sentada. Sólo estamos pidiendo por algo que es justo", agregó. Finalmente, luego que se retirara la Policía, Lubo reunió a los presentes: "Quiero agradecerle a los compañeros de los distintos gremios que se acercaron por la solidaridad manifestada. Hace tiempo que esto no pasaba", aseguró emocionado. NUEVA AUDIENCIA Merced al acampe y posterior "bloqueo" de los trabajadores, y la resistencia al operativo policial dispuesto, el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó ayer mismo a una nueva audiencia que se realizó en su sede de la calle Callao, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se hicieron presentes dirigentes gremiales y representantes de la empresa, quienes se mantuvieron en sus posturas originales. Carboclor quiere pagar indemnizaciones al 50% en el marco del Proceso Preventivo de Crisis que inició ante la cartera laboral, mientras los trabajadores reclaman indemnizaciones al 100% y señalan que ese Proceso Preventivo de Crisis ha sido "totalmente cuestionado" por el gremio con "argumentos valederos". Ante esta situación, el Ministerio decidió un "impasse" y citó a las partes a una nueva audiencia para el lunes, otra vez en la sede de la calle Callao. "Nosotros vamos a mantener nuestro acampe de manera pacífica, porque no estamos haciendo otra cosa que defender el derecho de los trabajadores", explicó Carrizo en diálogo con LAD. "Esperamos que nadie provoque una situación contraria a nuestras pacíficas intenciones", agregó. 100 MILLONES En diálogo con La Auténtica Defensa, Roberto Gorbarán, Secretario General del SIPEJEQ, comentó que los trabajadores de Carboclor se sienten defraudados por el Ministerio de Trabajo, "que se puso del lado de la empresa y no se trata de una empresa cualquiera: es del Estado uruguayo", remarcó. "El Estado uruguayo y el argentino tienen que ser solidarios con sus trabajadores. Acá hay una gran mayoría de personas que ronda los 50 años de edad y jamás volverán a reinsertarse en el mercado laboral", añadió. Consultado al respecto, Gorbarán calculó en un monto cercano a los 100 millones de pesos el total de las indemnizaciones reclamadas por los 132 trabajadores despedidos, entre operarios y personal jerárquico. Además, Gorbarán no confirmó la versión que señala que la refinería Axion está interesada en adquirir activos de Carboclor (el rumor indica que la empresa chino-argentina estaba interesada al menos en el parque de tanques de depósito); pero sí que días atrás hubo una oferta concreta de un grupo empresario liderado por los hermanos Jorge y Germán Neuss para mantener la planta activa. Sin embargo, la misma no prosperó.

GREMIOS COMO UOCRA CAMPANA ACOMPAÑARON AYER A LOS QUÍMICOS. Sabbatella se solidarizó con los trabajadores El diputado nacional de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella ser acercó este viernes por la tarde al acampe de los trabajadores de Carboclor para solidarizarse con su protesta. El extitular del AFSCA dialogó con gremialistas y trabajadores, que hora antes habían vivido momentos de tensión cuando la Policía intentó desalojarlos del lugar. Posteriormente, Sabbatella estuvo en el local de Vamos Campana y mostró con su primer precandidato a concejal, Alejo Sarna, referente local de Nuevo Encuentro. También se presentó en las puertas de Carboclor el diputado provincial del FPV Miguel Fuentes, quien incluso llegó a protagonizar un cruce verbal con el jefe distrital Walter Cazorla. "Ellos no tienen su plato de comida y los estoy defendiendo", le dijo a los gritos Flores al policía. "Yo soy un funcionario público, pero vos tenés el privilegio de ganar un sueldazo", le replicó Cazorla a viva voz.

Denuncian que abogados del Sindicato fueron agredidos por la Policía El Colegio de Abogados de Zárate-Campana denunció que los letrados del Sindicato Químico, Mario Mitre y Fabián Rodríguez, fueron agredidos por la Policía durante el día de ayer en las puertas de Carboclor. "Mientras personal de Prefectura y Policía provincial tomaban fotos de los dres. Mitre y Rodríguez y sus acompañantes, éstos les exigieron que mostraran la Orden Judicial que justificara el accionar policial, pero la Policía se negó y los agredió física y verbalmente, impidiendo de manera brutal el ejercicio de la garantía constitucional de la defensa", aseguró la entidad en una solicitada publicada en nuestra edición de hoy. "Lamentablemente prácticas como éstas nos remontan a las peores épocas de nuestra historia", señaló el Colegio de Abogados. Asimismo, adelantó que "llevará este grave hecho al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de efectuar las denuncias y acciones penales que correspondan".

El conflicto en Carboclor sumó la amenaza del desalojo y la represión

