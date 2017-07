La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jul/2017 El cuerpo hallado en el arroyo De La Cruz no presentaba signos de violencia







La autopsia arrojó que la causa de fallecimiento fue hipotermia. Todavía sigue sin ser identificado: no se registraron coincidencias con búsquedas en ciudades aledañas. El misterio respecto al cuerpo del hombre que fue hallado sin vida el jueves en el arroyo De la Cruz continúa: todavía no pudo ser identificado. Lo que sí trascendió ayer es que el resultado de la autopsia realizada arrojó que el causal de muerte fue hipotermia. En ese sentido, fuentes de la causa explicaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que siguen las elucubraciones para tratar de determinar cómo pudo haber aparecido en ese lugar. Igualmente, la prioridad sigue siendo la identificación del cadáver, un proceso que puede demorar largos días por la vía de la autopsia. Mientras tanto, ya fue emitido un alerta a diferentes dependencias policiales de la región para tratar de establecer coincidencias con la fisonomía. Pero tampoco han surgido resultados de estas gestiones. El hallazgo del cuerpo se dio el jueves por la tarde, cuando dos trabajadores que volvían hacia Moreno decidieron detenerse sobre la Ruta 9, ante el arroyo De la Cruz, "para tirar la caña" sobre el curso de agua que cruza nuestra ciudad. Se dirigían hacia el conurbano, por lo que se detuvieron del lado del arroyo que da a la Termoeléctrica Manuel Belgrano. Y lo que parecía ser un momento de ocio y pesca terminó derivando en este sorprendente hallazgo. El joven (tendría entre 25 y 30 años) yacía sin vida sobre uno de los márgenes y apenas estaba cubierto por dos remeras: una verde de mangas largas y una negra que tenía encima de la anterior. Igualmente, su torso estaba al aire. Después, apareció completamente desnudo, sin pantalones, medias ni zapatillas.





EL HALLAZGO SE PRODUJO EL VIERNES POR LA TARDE.

