Un proyecto muy especial

La angustia de la madre y el oficio del padre fueron el germen de un microemprendimiento que busca contener a chicos con discapacidad y también con problemas de adicciones. "Pasó por varios lados y terminamos internándolo en Pilar, en un lugar que hacen zooterapia, es decir, terapia con animales. Pero era muy lejos, no lo veía bien, lo extrañaba y a los 5 meses me lo traje" dice Delia Aguirre, la mamá de un chico esquizofrénico y epiléptico. Aquello pasó hace 5 años. Delia pensó junto a su esposo, Ramón, qué hacer con su hijo. Y la respuesta vino de la mano de un episodio que tuvo lugar en los años ’70. Ramón tenía apenas 14 años cuando llegó de Concordia a Campana. Era canillita y le dijo a Don Juan Raffo que quería trabajar en su panadería, en Mitre y Moreno. Ramón arrancó barriendo la cuadra y cuatro años después era un experto "Maestro Panadero" de los Raffo. Fue así que Delia y Ramón, ambos jubilados, pensaron en iniciar un microemprendimiento productivo sin fines de lucro, pero que mantuviera ocupado a su hijo y otros chicos con problemas similares. Así nació la panadería "Más vale ser especial" que hoy funciona en el barrio San Jacinto y tiene su página en Facebook donde reciben pedidos y donaciones. "Acá viene mi hijo – cuenta Ramón – y participa en la elaboración de pan y las facturas. Son una o dos horas de labor y su conexión con la vida. También nos acompaña a repartir o a hacer mandados. Así lo vamos llevando, y fue incorporando el oficio". "Más vale ser especial" también ha recibido a otros chicos especiales, pero siempre en presencia de sus padres. Y además, recibe a chicos con problemas de adicciones que se presentan a trabajar espontáneamente. "Se corre la voz – dice Delia- de boca en boca. Por ejemplo ahora tenemos tres. Vienen, se van… pero por lo menos van aprendiendo el oficio. Lo que elaboran se lo llevan y lo venden. Así también se hacen de sus pesitos. Incluso a veces les hemos dado de dormir, hasta que encuentran su camino". Ramón y Delia explican que la producción de la panadería la van colocando a pedido, pero con el fin de pagar el alquiler del lugar y los insumos. "Muchas veces sobra y hacemos donaciones, llevamos a comedores… incluso también juntamos ropa para los más necesitados. Pero nuestra idea es poder crear una Fundación que cuide de mi hijo y otros chicos en las mismas condiciones. Es decir, que esto siga si en algún momento nosotros llegamos a faltar", explica Delia.

La panadería "Más vale ser especial" funciona en el barrio San Jacinto y tiene su página en Facebook donde recibe pedidos y donaciones.





Delia y Ramón junto a su hijo: "Pensamos en armar una Fundación para que esto si en algún momento nosotros llegamos a faltar". Capacitación y espacio para las ONGs Junto con la Municipalidad de Campana, el Colegio Armonía tiene en carpeta poder concretar este año un curso no arancelado de 3 encuentros de formación avanzada en Organizaciones de la Sociedad Civil que está dirigido a profesionales y voluntarios quienes ya integren una, o planifiquen armar, participar o colaborar en una: un universo que en Campana ronda unos 500 actores registrados, incluyendo a clubes, sociedades de fomento, fundaciones y otras. En paralelo, la directora Nora Taret, explicó a La Auténtica Defensa que su colegio ofreció un espacio gratuito todos los terceros lunes de cada mes, donde representantes de este tipo de organizaciones de la región puedan encontrarse para compartir problemáticas, intercambiar experiencias e incluso lograr alianzas y sinergias.

Un proyecto muy especial

Una panadería con un nombre particularmente original

