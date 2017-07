ANSES amplio su línea de créditos

Se trata de préstamos "blandos" de la línea Argenta, que ahora alcanzan también a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC). La ANSES extendió los préstamos que a jubilados y pensionados, ahora también para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC), para lo cual utilizará hasta el 5% de los activos totales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La tasa que otorga la ANSES es fija, en el caso de los titulares de AUH se accede hasta $5000 por hijo, a devolver a 2 años. En pensiones, los préstamos van hasta $30.000. Desde el jueves se puede solicitar el turno para luego gestionar el crédito en la ANSES. Como sucede en el caso de los jubilados y pensionados, las deducciones por el pago de las cuotas no podrán exceder el 30% del valor de la prestación mensual con una tasa TEA del 24%. El doble propósito de esta medida es garantizar el acceso a programas de financiamiento a los sectores que más lo necesitan, impulsando fuertemente el consumo y la microeconomía. Al respecto, el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, explicó que "hay 3,5 millones de familias que hoy no tienen acceso al crédito, cuentan con un trabajo informal y generalmente toman créditos de prestamistas no formales". Para gestionar el préstamo Argenta, el titular de derecho debe solicitar un turno en www.argenta.anses.gob.ar, opción Quiero mi préstamo. También podrán solicitarse los turnos llamando al 130. Quienes soliciten el crédito podrán extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio sin costo adicional, en la cuenta de la seguridad social en la que vienen cobrando. El préstamo se depositará directamente en la cuenta del titular, quien podrá extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio. Destinatarios y montos - Titulares de AUH: por cada hijo podrán obtener un crédito de $3000 a pagar en 12 cuotas, o bien, uno de $5000 que se puede abonar en 24. - Pensiones No Contributivas: podrán acceder hasta $30.000 en 36 cuotas, $20.000 en 24 cuotas o $12.000 en 12. - PUAM: podrán acceder a $30.000 en 36 pagos, a $20.000 en 24 pagos y a $12.000 en 12 pagos.

Más de 142 mil solicitudes de los nuevos créditos personales #ARGENTA a dos días de su lanzamiento https://t.co/scwfsUH9zw — ANSES (@ansesgob) 22 de julio de 2017 Ya se puede solicitar turno para obtener los nuevos créditos @argentagob https://t.co/SxxxxIDT57 — ANSES (@ansesgob) 21 de julio de 2017

ANSES amplio su línea de créditos



