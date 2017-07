La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jul/2017 Nacional B:

NACIONAL B - FECHA 45 AYER VIERNES - 21.30 horas: Independiente Rivadavia 1-1 Atlético Paraná HOY SÁBADO - 15.35 horas: Los Andes vs Crucero del Norte (TV) / Luis Álvarez - 19.00 horas: Santamarina vs Villa Dálmine / Fabricio Llobet - 20.00 horas: Boca Unidos vs Brown (A) / Nazareno Arasa MAÑANA DOMINGO - 15.00 horas: Flandria vs Douglas Haig / Hernán Mastrángelo - 15.00 horas: Argentinos Juniors vs Instituto (TV) / Pablo Dóvalo - 15.30 horas: Almagro vs All Boys / Gastón Suárez - 15.30 horas: Central Córdoba (SdE) vs Guillermo Brown (TV) / Ariel Penel - 15.30 horas: Nueva Chicago vs Chacarita (TV) / Facundo Tello - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs San Martín (T) / Nicolás Lamolina LUNES - 21.05 horas: Juventud Unida (G) vs Estudiantes (SL) (TV) / Pedro Argañaraz Desde las 19 horas, el Violeta enfrenta a Santamarina como visitante en busca de puntos que le permitan engrosar su promedio para la próxima temporada. La duda está en el arco, entre los juveniles José Castellano y Francisco Mastrángelo. En su última presentación como visitante de este campeonato, Villa Dálmine enfrentará como visitante a Ramón Santamarina esta tarde-noche, desde las 19 horas, en un partido que se jugará en el estadio municipal de Tandil con el arbitraje de Fabricio Lloret (los asistentes serán Leandro Núñez y Gustavo Apaza). Luego de tres derrotas consecutivas, el Violeta busca la recuperación y, sobre todo, puntos que le permitan engrosar su promedio de cara a la próxima temporada, en la que habrá seis descensos en el Nacional B. Los dirigidos por Felipe De la Riva saldrán a la cancha con ese objetivo y ya sin la presión de la calculadora, dado que el pasado lunes, con la victoria de Juventud Unida (G) sobre Crucero del Norte, aseguró matemáticamente su permanencia en la divisional. Para este compromiso, el entrenador uruguayo deberá hacer un cambio obligado, ya que Pablo Burzio llegó a la quinta amarilla. Su reemplazo será Juan Manuel Mazzocchi, quien formará dupla de ataque con Ezequiel Cérica. Así, la principal duda estará en el arco Violeta: José Castellano sufrió un microdesgarro en el partido ante Independiente Rivadavia y será probado a último momento. Si no está en condiciones óptimas, su lugar será ocupado por el también juvenil Francisco Mastrángelo (19 años), quien así estaría haciendo su debut en el primer equipo. En consecuencia, la formación Violeta en Tandil sería: Mastrángelo o Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Luciano Recalde, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Juan Manuel Mazzocchi y Ezequiel Cérica. La nómina de 18 concentrados la completan Federico Acosta, Rubén Zamponi, Claudio López, Leonardo Cisnero, Diego Núñez y Alex Stábile. Por su parte, Santamarina está cerrando una aceptable campaña: se encuentra en el 9º puesto de la tabla con 57 puntos y no corre ningún riesgo con los promedios. Viene de empatar sin goles ante Douglas Haig en Pergamino, y su DT, Héctor Arzubialde, planea presentar los mismos once con los que jugó ese partido. Así, formaría con: Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Lucas Acevedo, Fernando Biela, Agustín García Basso; Fernando Piñero, Milton Zárate, Leonardo Fredes, Francisco González Metilli; Matías Kabalin y Martín Michel. Mientras que en el banco de suplentes quedarán esperando su oportunidad Tomás Casas, Agustín Politano, Marcos Alzueta, Ezequiel Barrionuevo, Mariano Buzzini, Nicolás Castro y Nicolás Valerio.

JONATHAN FIGUEIRA SIGUE COMO TITULAR EN EL MEDIOCAMPO VIOLETA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 5: Violetas y Aurinegros jugaron cuatro encuentros hasta el momento, con una victoria para Villa Dálmine como local, un empate en Campana y dos triunfos para Santamarina (uno en Tandil y otro en Campana). EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El 11 de marzo de 2017, porla fecha 22, igualaron 2-2 en el primer partido de ambos equipos este año. Pablo Ruiz y Pablo Burzio marcaron para el cuadro Violeta, mientras que Diego Sosa y Fernando Piñeiro lo hicieron para el conjunto tandilense. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL UNICO ENCUENTRO EN TANDIL Se jugó el martes 11 de Agosto de 2015, por la fecha 28 del campeonato de la B Nacional: RAMON SANTAMARINA 4 - VILLA DALMINE 1. SANTAMARINA (4): Leandro Requena; Alfredo González Bordón, Roberto Tucker, Emiliano Capella, Federico Pérez; Michael Hoyos, Juan Bautista Gáspari, Mariano González, Arnaldo González; Martín Michel y Fernando Telechea. DT: Gustvo Celeoni. SUPLENTES: Daniel Bertoya, Fabián Coronel, Federico Azcarate, Nicolás Fassino, Federico Scoppa, Facundo Curuchet y Maximiliano Timpanaro. VILLA DÁLMINE (1): Pedro Fernández; Nicolás Álvarez, Juan Celaya, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Renso Pérez, Horacio Falcón, Diego Núñez o Dante Zúñiga; Matías Nouet, Ezequiel Cérica y Nazareno Solís. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Darío Barrera, Juan Ferreira, Diego Grecco, Diego Núñez, Gabriel Sanabria, Nicolás Stefanelli y Andrés Soriano. GOLES: PT 12m Fernando Telechea (S), 17m Ezequiel Cérica (VD) y 27m Arnaldo González -p- (S). ST 7m Michael Hoyos (S) y 45m Mariano González (S). CAMBIOS: ST 12m Grecco x Falcón (VD); 20m Sanabria x Zuñiga (VD); 24m Coronel x Alf. González (S); 31m Curuchet x Michel (S); 33m Stefanelli x Nouet (VD); 40m Fassino x Hoyos (S). AMONESTADOS: M. González, Hoyos y Arn. González (S); Álvarez, Falcón, Pérez y Fernández (VD). CANCHA: Estadio Municipal de Tandil. ARBITRO: Diego Abal. #FútbolProfesional | Los 18 convocados por Felipe De la Riva para enfrentar este sábado a Santamarina. pic.twitter.com/RE43OC2IgR — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 22 de julio de 2017 #NacionalB - 45° Fecha | Fabricio Llobet será el árbitro del partido frente a @clubsantamarina el sábado desde las 19 horas en Tandil. pic.twitter.com/JiSOkkwEXf — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 18 de julio de 2017

