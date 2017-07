Ricardo Coler escribió hace unos años un libro muy interesante, del que todavía se habla y eso es un buen signo en un mundo editorial lleno de novedades que salen mes a mes, se como pan caliente y luego, desaparecen como si nunca hubieran existido. Se llama El reino de las mujeres y cuenta cómo viven en la comunidad Mosuo, en China, dónde las mujeres dominan la escena. El autor es un argentino de 59 años, médico y fotógrafo que cuenta con un ritmo dinámico y a la vez, reflexivo, cuáles son las particularidades de una sociedad en dónde la que manda es la mujer. Lo primero que me llamó la atención es que las parejas no viven juntas. El hombre "visita" la mujer cuando ésta lo habilita. Hay un gancho del lado de afuera de la puerta en dónde el caballero deja su sombrero mientras dura la visita. En esa aldea de veinticinco mil habitantes, al borde de un lago en dónde hay un monasterio budista, la matriarca es la dueña de la tierra y divide sus frutos como hace diez mil años atrás. Las parejas no tienen propiedades en común y cuando el otro siente deseo por otro, con cordialidad aceptan la decisión de dejar de visitarse. Los niños son educados por las tías y a las mujeres se las ve bellas y más jóvenes que las chinas patriarcales. Hay quienes viven distinto. Quiénes se animan a conocer otras culturas son más tolerantes y menos resentidos. Gracias Coler, por compartir tan bella experiencia!

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

El Reino de las Mujeres

Por Fabiana Daversa

