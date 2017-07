La Chancleta de Neymar sigue imparable: goleó 8-2 y sumó su 14º triunfo consecutivo. Hoy concluye la primera fase.

El pasado sábado se disputó la 14ª fecha de la "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana, que se juega en las canchas de césped sintético de la institución.

Allí sigue brillando La Chancleta de Neymar, equipo que lidera la Zona A con puntaje ideal: suma 42 unidades, producto de 14 victorias en 14 presentaciones. En esta oportunidad goleó 8-2 a Cabañas Yeruá.

En tanto, en la Zona B manda Transportes Espartaco, que le ganó 4-1 a Italianísimas FCA y llegó a los 32 puntos.

El detalle de los resultados y goleadores de la 14ª fecha es el siguiente:

Zona A

-Interacero S.A. 9 - La Autentica Defensa 1. Goles: Matías Gatti (3), Tomás Gatti (2), Santiago Carello (2), Nicolás Nitsch y Juan M. Amestoy; Agustín Parrilla (LAD).

-Branca FC 3 - Carnicería El Apo 2. Goles: Juan Ledesma (2) e Ian Albornoz (BFC); Luis Loyola y Nicolás Bordenave (CEA).

-Humilde Team 2 - Hierros Campana 3. Goles: Joaquín Albano y Brian Montero (HUT); Rodrigo Cepernic, Julián Rodríguez y Juan Pablo González (HIE).

-Cabañas Yerua/Carnicería Belén 2 - La Chancleta de Neymar 8. Goles: Leonel Bargas y Leandro La Palma (CYCB); Martín Bigi (5), Ezequiel Batista, Darío Bigi y Patricio Cataldo (LCN).

-Súper Mc Cottas/JCO 4 - Panadería Fénix/Distrihuev 2. Goles: Mauro Garrido (2), Paulo Espíndola y Lucas Espíndola (SMC); Martín Baigorri (2) (PFD).

-Paliza Táctica 1 - Lavadero Mr. Wash 7. Goles: Matías Davico (PAL); Martín Varela (2), Javier Guzman (2), Tomás Fumeau (2) y Marcelo Cabral (LMW).

-El Muro FC 1 - Plegadoras Migueles 4. Goles: Luis Funes (ELM); Waldo M. López (2), Santiago Gorosito y Pablo Sánchez (PLE).

Zona B

-La 20 2 - Pago al Toque 5. Goles: Sebastián Canale (2) (La20); Matías Marchan (3), Matías Casazza y Lucas Hereñu (PAT).

-Paso a Paso/Cerveza La Reserva 4 - Cervecero 1. Goles: Augusto Puzzo, Fernando Cecco, Mauricio Cichitti y Mauricio Romero (PAP); Facundo Cremón (CER).

-Transportes Espartaco 4 - Italianisimas FCA 1. Goles: Franco García (3) y Fidel Cantero (TRA); Federico Gasperi (ITA).

-Inmatel/MM Inst. Eléctricas 0 - Tarántula FC 4. Goles: Facundo Rambaud (2), Nicolás Pepe y Lautaro Lescano (TFC).

-Carpintería Metálica Curti 2 - Amigos de Ronaldo 0. Goles: Francisco Albornoz y Fernando Canci (CMC).

-Mirtha La Pantera 0 - Amarula FC 2. Goles: Gabriel Molineris y Joaquín Puzio (AFC).

-La Era Repuestos/Automotores Gallego 3 - Esturión 3. Goles: Mauro Navarro (2) y Angel Almada (LER); Santiago Aguilar, Francisco Ventura y Juan Bautista Morello (EST).

Interzonal: CYL/El Buen Sabor 1 - Académicos/Ameghino Servicios 3. Goles: Matías López (CYL); Joaquín Lima (2) y Esteban Boveri (AAS)

POSICIONES

ZONA A: 1) La Chancleta de Neymar, 42 puntos; 2) Lavadero Mr Wash, 31 puntos; 3) Branca FC, 29 puntos; 4) Súper Mc Cottas, 28 puntos; 5) Interacero, 25 puntos; 6) Panadería Fénix, 25 puntos; 7) Hierros Campana, 24 puntos; 8) Plegadoras Migueles, 20 puntos; 9) Humilde Team, 19 puntos; 10) CyL, 16 puntos; 11) Cabañas Yeruá, 12 puntos; 12) La Auténtica Defensa, 10 puntos; 13) El Muro FC, 5 puntos; 14) Carnicería El Apo, 4 puntos; 15) Paliza Táctica, 3 puntos.

ZONA B: 1) Transportes Espartaco, 32 puntos; 2) Carpintería Metálica Curti, 30 puntos; 3) Académicos, 29 puntos; 4) Italianísimas, 28 puntos; 5) Paso a Paso, 27 puntos; 6) Amarula FC, 25 puntos; 7) Tarántula, 25 puntos; 8) Pago al Toque, 24 puntos; 9) Mirtha La Pantera, 21 puntos; 10) Esturión, 14 puntos; 11) Amigos de Ronaldo, 14 puntos; 12) La20, 14 puntos; 13) La Era Repuestos, 11 puntos; 14) Inmatel, 7 puntos; 15) Cervecero, 5 puntos.

GOLEADORES: 1) Matías Marchan (PAT), 18 goles; 2) Ian Albornoz (BFC), 17 goles; 3) Juan Pablo Moreira (TRA), 16 goles; 4) Agustín Carreras (SMC), 15 goles; 5) Alex Curto (LCN), 15 goles; 6) Matías Irigoyen (AFC), 14 goles; 7) Tomás Gatti (ISA), 12 goles; 8) Martín Baigorri (PFD), 12 goles; 9) Gonzalo Bortagaray (PAP), 11 goles; 10) Matías Rojas (CMC), 11 goles.

PRÓXIMA FECHA. Esta tarde se estará jugando la 15ª fecha, última de la primera fase de este campeonato con la siguiente programación:

ZONA A: Panadería Fénix/Distrihuev vs. Cabañas Yerua/Carnicería Belén; La Chancleta de Neymar vs. El Muro FC; La Autentica Defensa vs. CYL/El Buen Sabor; Carnicería El Apo vs. Paliza Táctica; Hierros Campana vs. Branca FC; Plegadoras Migueles vs. Humilde Team; y Lavadero Mr. Wash vs. Interacero S.A.

Zona B: Cervecero vs. La 20; Carpintería Metálica Curti vs. Amarula FC; Italianisimas FCA vs. Paso a Paso/Cerveza La Reserva; Amigos de Ronaldo vs. Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas; Esturión vs. Mirtha La Pantera; Tarantula FC vs. Transportes Espartaco; Pago al Toque vs. Académicos/Ameghino Servicios.

Interzonal: Super Mc Cottas/JCO vs. La Era Repuestos