Una confitura típica de EE.UU. que se puede disfrutar todo el año y con los beneficios de la canela. Hoy les propongo los "Cinnamon rolls" o Bollos de canela, un ingrediente que tiene múltiples beneficios. Pueden consultar mi página web: en diferentes preparaciones sirve para la diarrea, es un calmante y relajante natural; el regulador menstrual; es desinfectante, analgésico y antibiótico natural y es especialmente útil en el caso de lesiones a nivel bucal, para ello usualmente basta con hacer gárgaras con agua de canela o chupando una rama de canela, actúa como sedante. También sirve para resfriados, combatir el mal aliento, e incluso algunos dicen que la canela es un excelente excitante del apetito sexual ¿Qué tal? Los espero en abuelaberta.com.ar y me cuentan cómo les fue. Bollos de canela (Cinnamons rolls) Ingredientes - 90 gramos de azúcar - 1 cucharadita de sal - 80 gramos de manteca - 2 huevos - Ralladura de un limón - 450 gramos de harina de 000 - 20 gramos de levadura prensada - 1/4litro de leche - mezcla de canela y azúcar(2cucharadas de canela y 1oogrs. Azúcar) Para el glaseado: - 250 gramos de azúcar impalpable - Un poco de leche - Ralladura de limón o naranja Preparación - Mezclar los ingredientes poco a poco dejando para el final la harina y la levadura prensada. Amasar durante unos 10 minutos. obtener una masa fina pero que no quede pegajosa, si hace falta se añade un poco de harina. - Dejar fermentar a temperatura ambiente una o dos horas o hasta que doble el volumen. - Estirar la masa con un rodillo, enharinando previamente la masa para que no se pegue el rodillo. Formar un rectángulo de 1,5 cm de grosor aproximadamente. Espolvorear con la mezcla de azúcar y canela preparada Enrollar a continuación la masa como un pionono. - Cortar la masa en los trozos, dependiendo del tamaño deseado para los bollos - Colocarlos en una bandeja, separados un poco y dejar reposar entre una hora y media o hasta que hayan doblado su volumen .tapados con film o repasador limpio - Precalentar el horno a 175 grados y hornear durante unos 20-30 minutos. Dejar enfriar sobre una rejilla - Mientras se prepara el glaseado. Añadir al azúcar leche hasta que se obtenga una pasta espeta, aromatizar con ralladura de limón o naranja. - A los diez minutos de sacar del horno cubrir con el glasé y dejamos enfriar totalmente. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

