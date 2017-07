La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jul/2017 Primera B:

HOY PUEDE ASCENDER CHACARITA Hoy continuará la disputa de la fecha 45 de este campeonato del Nacional B. Y el principal foco de atracción es la posibilidad que tiene Chacarita de sellar su regreso a Primera División. Pero no depende de sí mismo el Funebrero, que le lleva un punto de ventaja a Guillermo Brown en la lucha por el segundo puesto (Argentinos ya se coronó campeón). Para obtener el ascenso, Chacarita necesita una derrota de los de Puerto Madryn frente a Central Córdoba en Santiago del Estero (juegan a las 11 de la mañana) y, luego, vencer como visitante al alicaído Nueva Chicago (el partido comienza 15.30). Además, esta tarde también juegan: Almagro vs All Boys (con un empate se aleja del descenso), Flandria vs Douglas Haig, Argentinos vs Instituto y Gimnasia (J) vs San Martín (T). En tanto, mañana lunes completan la jornada Juventud Unida (G) y Estudiantes (SL). La fecha 45 había comenzado con el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia y Atlético Paraná. Ayer, además de la derrota de Villa Dálmine frente a Santamarina por 5 a 0, Brown de Adrogué venció 2-0 como visitante a Boca Unidos de Corrientes, mientras que Los Andes superó por idéntico marcador a Crucero del Norte en Lomas de Zamora. Con esa caída, el elenco de Misiones quedó seriamente complicado en la lucha por la permanencia. Una situación similar atraviesan Douglas Haig y Central Córdoba (SdE), que si no ganan sus compromisos de esta tarde podrían descender automáticamente (por el momento, sólo está confirmado el descenso de Atlético Paraná). En ese caso, todos volverían al Federal A por su afiliación (sólo All Boys puede descender a la Primera B Metropolitana). En cambio, la derrota de Crucero ante Los Andes puso a salvo a Flandria, San Martín (T) e Independiente Rivadavia. Otro "salvado" saldrá del partido entre Juventud Unida (necesita ganar para ello) y Estudiantes de San Luis (le alcanza con el empate). Anoche, el Violeta cayó 5-0 en Tandil y sumó su cuarta derrota consecutiva en un cierre del campeonato para el olvido. Aquel comienzo que sorprendió a propios y extraños. La victoria en Misiones. Y esa seguidilla de puntos que hilvanó contra Guillermo Brown, All Boys, Ferro Carril Oeste y Almagro. No mucho más deja este campeonato como positivo para Villa Dálmine. Incluso, de no ser por esos ocho puntos en cuatro fechas hoy podría estar tranquilamente con la soga al cuello en la tabla de los promedios, que supo verlo en el segundo lugar en las primeras jornadas. Pero el desbarranco del equipo de nuestra ciudad fue tan estrepitoso como la derrota que sufrió anoche en Tandil, donde se mostró como un conjunto sin alma, en su última presentación como visitante de la temporada. Un corolario a medida para un equipo que está concluyendo el certamen con indiferencia y a pura caída: suma cuatro de manera consecutiva y recibió 14 goles en esos cuatro partidos. Ayer, Santamarina le propinó otros cinco mazazos para un 5-0 que no deja margen para el análisis y que se transformó, seguramente, en el punto final para el paso de muchos jugadores por la institución. Porque rescatar valores de esta campaña para planificar el futuro plantel parecería hoy un suicidio. Hay algunas excepciones, claro está, pero esta imagen final que ofrece Villa Dálmine lo muestra muy lejos de los niveles que el Nacional B exige y, sobre todo, de la necesidad de puntos que tendrá para sostener su permanencia en la divisional tras esta magra campaña. En Tandil, al local le bastaron diez minutos y dos avances para adelantarse 2-0. Y a los 32, en su tercera aproximación, sentenció el pleito. En el complemento, Martín Michel anotó su doblete en los primeros 15 minutos para cerrar una cuenta con la que Santamarina le terminó haciendo precio a un elenco que careció de ideas y agresividad (en todos los goles del local aparecen varias camisetas Violetas rodeando al autor de la conquista). Así se le fue a Villa Dálmine su último partido como visitante del campeonato. La buena noticia es que ya no deberá volver a viajar, al menos hasta el inicio de la próxima temporada. La mala: todavía le queda un encuentro por delante en este torneo. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego con una sola modificación: el juvenil Juan Manuel Mazzocchi por el suspendido Pablo Burzio para formar dupla de ataque con Ezequiel Cérica. Después, a pesar de las molestias musculares, José Castellano continuó bajo los tres palos. Y el comienzo del encuentro dejó poco para analizar, porque apenas transcurrían dos minutos cuando Santamarina movió el marcador. Sí: en el primer avance del local, Michel pivoteó, Barrionuevo llegó por izquierda y su centro bajo, tras enredarse en varias piernas y no poder ser despejado por los centrales Violetas, encontró la aparición de Leonardo Fredes, quien punteó el balón para vencer a Castellano y establecer el 1-0. Prácticamente nada pasó de ese primer gol al segundo. Es que a los 10 minutos, el Aurinegro volvió a aprovechar todas las ventajas que entregó el fondo del equipo de nuestra ciudad. Biela trepó por izquierda y lanzó un centro pasado que encontró, sorprendentemente, la llegada solitaria del otro lateral local, Alfredo González, quien tuvo tiempo para acomodarse y definir contra el palo izquierdo de Castellano. De allí en adelante, Villa Dálmine fue pura voluntad para tratar de arrimarse al arco de Papaleo. Pero se sabe: en una categoría como el Nacional B, poco puede conseguirse solamente con voluntad. Sobre todo cuando las individuali-dades no se caracterizan por ser desequilibrantes. Entonces, los avances morían en centros intrascendentes o algunas guapeadas de Cérica que no llegaron a inquietar la valla de Santamarina. Encima, el bloque defensivo siempre dejó sensación de fragilidad. Y el local gozó de una efectividad que castigó sin piedad: en su tercer avance de la noche llegó al 3-0 luego que el defensor Lucas Acevedo capturara un rechazo y, de primera, sacara desde el vértice del área un latigazo que se hizo imposible para Castellano. No oponía resistencia el Violeta. Apenas las subidas de Formica por izquierda y la vergüenza deportiva de Cerica, que se combinaron a los 45 minutos para hilvanar la única jugada de riesgo que construyó Villa Dálmine en la primera parte (el zurdazo de Pastel fue contenido por Papaleo en el primer palo). Nada cambió en el complemento. Todo siguió por la misma senda. Apenas iban 2 minutos de la segunda parte cuando Alsina fue anticipado por García Basso primero y, luego, "bailado" por Barrionuevo, quien lo dejó tendido en el piso y metió un disparo con rosca que dio en el travesaño. En la continuidad de la jugada, González Metilli capturó el rebote, la pisó contra la línea y, entre muchas piernas Violetas, asistió atrás a Martín Michel, quien marcó el 4-0 con un remate que se desvió en un defensor. A los 10, Coronel ganó de cabeza en un córner y obligó a Papaleo a revolcarse para mantener el cero en el local. Y mientras en un área el arquero cerraba su valla, en la otra nada podía hacer Castellano, quien a los 12 vio cómo Michel cabeceó con precisión un centro de Barrionuevo para establecer el 5-0 (la pelota ingresó bombeada contra el segundo palo). Ante el tétrico escenario, De la Riva le dio pista a los tres juveniles que tenía en el banco de suplentes: Claudio Javier López (debut en Primera), Leonardo Cisnero y Federico Acosta ingresaron por los intrascen-dentes Figueira, Alsina y Palma (el rosarino había levantado mucho su nivel con la llegada del DT, pero volvió a caer en un pozo). Así, Villa Dálmine terminó el encuentro con seis jugadores surgidos de sus divisiones juveniles (Castellano, Recalde y Mazzochi fueron titulares). Toda una muestra del fastidio del entrenador uruguayo para con sus dirigidos y, probablemente, también de lo que será el último partido frente a Flandria. Igualmente, de ese 5-0 en adelante prácticamente no pasó nada más en el estadio municipal "General San Martín" de Tandil. Apenas un tiro libre de Formica que Papaleo rechazó arrojándose contra su palo derecho y un remate de 30 metros del ingresado Kabalin que se desvió en Recalde y pegó en el poste izquierdo de Castellano. El cierre, como en estos últimos encuentros, mostró a los jugadores vestidos de Violeta retirándose del campo de juego con la cabeza gacha, masticando bronca por otra derrota. En este caso, por otra goleada que ratifica el pobrísimo campeonato y rendimiento que ha tenido este plantel de Villa Dálmine. SÍNTESIS DEL PARTIDO SANTAMARINA (5): Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Lucas Acevedo, Fernando Piñero, Fernando Biela; Francisco González Metilli, Milton Zárate, Leonardo Fredes, Agustín García Basso; Ezequiel Barrionuevo y Martín Michel. DT: Héctor Arzubialde. SUPLENTES: Tomás Casas, Agustín Politano, Marcos Alzueta, Matías Kabalin, Mariano Buzzini, Nicolás Castro y Nicolás Valerio. VILLA DÁLMINE (0): José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Luciano Recalde, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Juan Manuel Mazzocchi y Ezequiel Cérica. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Francisco Mastrángelo, Rubén Zamponi, Federico Acosta, Diego Núñez, Leonardo Cisnero, Alex Stábile y Claudio López. GOLES: PT 2m Leonardo Fredes (S), 10m Alfredo González (S) y 32m Lucas Acevedo (S). ST 2m y 15m Martín Michel (S). CAMBIOS: ST 12m López x Figueira (VD), 16m Cisnero x Palma (VD), 18m Acosta x Alsina (VD), 24m Valerio x González Metilli (S), 32m Castro x Zárate (S) y 38m Kabalin x Michel (S). AMONESTADOS: Zárate y Michel (S); Falcón (VD). CANCHA: Estadio Municipal de Tandil. ARBITRO: Fabricio Llobet.

EL ROSTRO DE JOSÉ CASTELLANO LO DICE TODO. EL JUVENIL ARQUERO PRÁCTICAMENTE NO TUVO RESPONSABILIDAD EN NINGUNO DE LOS CINCO GOLES. LA PASIVIDAD DEFENSIVA FUE ALARMANTE. EL DEBUT DE "CAFI" LÓPEZ Anoche, en Tandil, Claudio Javier López (20 años) debutó en Primera División. Surgido de las divisiones inferiores de Villa Dálmine y todavía con edad de Cuarta División, "Cafi" es un volante zurdo, de características ofensivas. Frente a Santamarina fue uno de los seis juveniles que terminaron en cancha. ¿Los otros? José Castellano, Federico Acosta, Leonardo Cisnero, Federico Recalde y Juan Manuel Mazzocchi, quienes a diferencia de López ya firmaron contrato profesional.

EL DEBUT DE "CAFI" LÓPEZ ¿EL ÚLTIMO DE CÉRICA? La salida de los jugadores de Villa Dálmine del campo de juego fue rápida, con caras desencajadas, propias de la abultada derrota sufrida ante Santamarina. Sin embargo, llamó la atención el rostro de Ezequiel Cérica, quien se mostró tristemente emocionado, con los ojos vidriosos. ¿Habrá sido porque se trató de su último encuentro con la camiseta Violeta? "Pastel" se ha transformado en un referente del equipo de nuestra ciudad. Autor de goles inolvidables (especialmente aquel 2-0 frente a Tristán Suárez en la final por el ascenso al Naiconal B) y delantero incansable, con una entrega formidable para suplir sus limitaciones, se ha ganado el cariño incondicional de la parcialidad Violeta. En Villa Dálmine acumula 107 partidos y 25 goles desde su llegada en julio de 2014. Y todo indicaría que allí se cerrará la cuenta. Porque a pesar que la Comisión Directiva habría iniciado gestiones para tratar de renovarle, su futuro no estaría en Campana. Y ese rostro con el que ayer se retiró del campo de juego parecería confirmarlo.

