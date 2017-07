La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jul/2017 Matías Ferreirós: ”Comprendo el dolor de los Mussi, pero conmigo se equivocan”







El Fiscal de la UFI Nº2 de Campana se defendió explicando que lo asocian a una causa con la cual nunca tuvo relación. También se refirió a su postulación a la Cámara de Apelaciones y Garantías: "El único órgano competente y susceptible de determinar mi aptitud a tal postulación es el Consejo de la Magistratura y, según me consta, me consideran apto". No descartó defenderse en la justicia. En nuestra edición del pasado 18 de julio, bajo el título "Denuncian por mal desempeño a la Fiscal General Liliana Maero" informamos que la Fiscal General del Departamento Judicial Zárate-Campana, Liliana Maero, recibió una denuncia penal en su contra, en la que se la acusa de haber incumplido sus funciones al encubrir diversas acciones irregulares cometidas por los fiscales Camilo Quiroga, Matías Ferreirós, Juan José Maraggi, Paula Gaggiotti y Facundo Flores. Además, se solicitó al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, la intervención de la Fiscalía General de Zárate - Campana para subsanar esas irregularidades que, según los denunciantes, derivan en que el departamento judicial es "tierra de nadie", ya que "nadie investiga, nadie hace nada". El artículo estuvo basado en las presentaciones que fueron realizadas por Ana Laura Mussi, Mariano Mussi y Nicolás Mussi, hijos de María Cristina Manzanares quien fuera asesinada en el año 2014 en Los Cardales, y cuya investigación recayó en la fiscalía a cargo del Dr. Camilo Quiroga, quien dejó sus funciones el año pasado. Además, los Mussi afirmaron a éste medio haber sido recibidos por el Procurador General Julio Conte Grand, quien en la práctica es el jefe de los fiscales de toda la Provincia de Buenos Aires, y que le solicitaron que ponga en conocimiento de todo el tema al Ministerio de Justicia, ya que Liliana Maero, Matías Ferreirós y Facundo Flores "han concursado para puestos en la magistratura y no los consideramos aptos". Consultado al respecto, el Fiscal Matías Ferreirós explicó que sólo iba a hacer declaraciones periodísticas en lo que refiere a su persona. "Comprendo el dolor de los Mussi, pero conmigo se equivocan" dijo el Fiscal y agregó: "Es sano y todos tenemos derecho a reclamar Justicia, pero también somos responsables por nuestros dichos. En éste caso, me nombra gente que no conozco, por una causa en la que nunca intervine y que ocurrió en Los Cardales en el año 2014. En ese entonces yo era Fiscal de Escobar, y no tenía competencia territorial para actuar en Los Cardales. Ni funcional ni personalmente conozco a la familia Mussi para que traigan a colación mi nombre en una nota periodística de este tenor". En este sentido, Ferreirós dijo estar evaluando y reservándose la posibilidad de iniciar acciones judiciales en razón de haberse puesto en tela de juicio su persona y su desempeño como Fiscal. En cuanto a su aptitud para postularse como Juez de Cámara de Apelaciones y Garantías, refirió que "el único órgano competente y susceptible de determinar mi aptitud a tal postulación es el Consejo de la Magistratura y, según me consta, pasé satisfactoriamente todas las instancias de evaluación. Pero lo que más me interesa es dejarle en claro a los lectores de La Auténtica Defensa en general, y a mis vecinos en particular que pueden contar con éste Fiscal. No soy infalible, pero sí les puedo asegurar que trabajo honestamente y mucho, porque a veces los recursos son limitados, siempre buscando la verdad y la justicia".

