Adriana Barbero: ”Las otras listas más que peronistas tienen kirchneristas”

Una de las históricas referentes justicialistas de la ciudad habló con LAD sobre su precandidatura a concejal acompañando a Juan Ghione en el Frente Un País. Aseguró que los vecinos están "decepcionados" con Cambiemos. La segunda precandidata a concejal por el frente Un País, Adriana Barbero, charló con La Auténtica Defensa sobre la campaña electoral, la gestión del gobierno de Cambiemos y la agenda que propone Un País para el Concejo Deliberante. También se refirió a la situación del justicialismo en la ciudad y aseguró que en las otras listas "hay más kirchneristas o cristinistas" que peronistas. -¿Por qué decidiste sumarte a la propuesta de Un País como precandidata a concejal? -Desde hace un tiempo venimos trabajando en conjunto. Yo provengo de una agrupación peronista, la 14 de mayo, en la que nos encontramos identificados con la forma de trabajar del compañero Juan Ghione, con quien compartimos no solo una trayectoria política conjunta sino muchos puntos en común en cuanto a lo que queremos para la ciudad. Pero sobre todo nos une el valor de la honestidad, de creer que la política no es para enriquecerse. La política es una vocación y se vive para ella. -¿Qué te atrajo de esa propuesta a nivel nacional? -Pudimos mantener muchas reuniones con Felipe Solá, exgobernador de la provincia y un compañero peronista que siempre guarda grandes recuerdos de nuestra ciudad. Para nosotros es una referencia y por él también nos sumamos primero al Frente Renovador y después a Un País. En Un País encontramos proyectos y equipo, creemos que es el partido que hoy tiene mejor equipo técnico en todas las áreas, tanto sea en lo económico como en las cuestiones sociales y de salud, con grandes profesionales trabajando en cada tema. Ante cada crítica, no nos quedamos en el diagnóstico sino que proponemos proyectos de ley como "Bajemos los precios", la Ley de Góndolas, la reforma del Código Penal o el programa "Alerta Buenos Aires". -¿Cuál es tu lectura de la situación socioeconómica actual? -Creo que hay cosas que están mal, que hay que corregirlas, pero nunca a costa de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media y del pueblo. En Campana, la gente debe que comprender que tiene que votar concejales que realmente la representen, que defiendan sus intereses en el Concejo Deliberante para que no pasen más cosas como lo que sucedió con la mayoría de Cambiemos, ayudado con el voto de Cazador que dice ser vecinalista pero terminó blanqueando su situación yendo en su lista. Gracias a esa alianza tenemos la nafta más cara que en cualquier otra ciudad y las tasas aumentadas un 400%, valores inalcanzables para un trabajador que debe pagar una libreta sanitaria o habilitar un comercio. Creo que se está explotando al vecino, que ya sufre con el tema del aumento de las tarifas. En lo local se está siguiendo el lineamiento nacional de ajustar siempre al trabajador: se pasó del trabajador reclamando por el impuesto a las Ganancias a estar pidiendo por su fuente laboral. Lamentablemente cada vez hay más gente en la calle. Así que le pedimos al vecino que piense, que analice las listas, y que se fije en aquellos que tienen la experiencia y la vocación de llevar adelante el trabajo legislativo, de salir a la calle a estar con ellos, de escucharlos y atenderlos cuando lo necesitan. -¿Cuál es la principal falencia del gobierno de Abella? -Si vos mirás los medios y las redes sociales, una cosa es lo que se muestra y otra lejanísima es la realidad. En los barrios hablás con la gente y se siente olvidada, defraudada, porque quería un cambio -que hacía falta- pero esto no es lo que buscaba. Hoy esa gente se siente insatisfecha porque en estos dos años lo único que sintió fue la presión impositiva, pero no la vio reflejada en obras. A escasos días de las elecciones, te chocás con vallas en todos lados o ves arreglos mal hechos en las calles de los barrios, o cambios de luminarias, pero todo tarde y después de muchas pruebas y errores. Otra debilidad son los funcionarios que no son de Campana, gente que no conoce la ciudad, que la mira desde algún escritorio con un plano en la mesa, lo que los hace cometer errores y despilfarrar los recursos de los vecinos. -¿La fórmula Ghione-Barbero en la más peronista de todas? -Soy peronista, provengo de una agrupación peronista y estoy trabajando acá porque me encontré cómoda tanto a nivel local, provincial y nacional, encontrando muchos compañeros en este sector. Por ahí, las otras listas más que peronistas tienen kirchneristas o cristinistas. La lista nuestra se nutre de diferentes sectores: hay peronistas, del GEN y sobre todo juventud, personas que comenzaron a militar hace poco tiempo. Tenemos entonces jóvenes para dar recambio y experiencia para no andar a prueba y error. La gente ya votó a gente nueva, desconocida y que recién incursionaba en la política, y todavía no la ha podido escuchar en el HCD emitir una idea o una palabra. -Ghione y vos han sido parte importante de las gestiones justicialistas de Varela y Giroldi. ¿Qué rescatan de ese proceso y que traen como nuevo? -Dentro de esos 20 años se produjo un cambio muy importante en Campana. En 1995 Jorge Varela encaró un trabajo que resultó fundamental, dándole a la ciudad un gran empuje en medio de un saneamiento financiero imperioso. Se ha hecho mucho y es obvio que en la última etapa se han cometido errores, de lo contrario la gente no hubiera votado otro partido. Había cosas que necesitaban cambiar, nosotros lo planteamos desde la agrupación, pero bueno… Ahora hay que hacer mucho por Campana, sobre todo expandir la infraestructura céntrica hacia los barrios. En una ciudad nunca está todo hecho, va creciendo y con ella las necesidades. -¿Qué tipo de oposición política necesitará el HCD el año que viene? -Una que exija transparencia al departamento Ejecutivo y que logre que no se aprueben las cosas a libro cerrado. Si este año la oposición no ha dado quórum en un par de oportunidades ha sido como una herramienta democrática para evitar que se aprobara algo que creía estaba mal. La oposición debe ser constructiva, no debe poner palos en la rueda sino aportar fundamentos, y para eso se necesita información, a pesar de que esta gestión te retacea datos municipales. Creo que estamos frente a la oportunidad de modificar la mayoría absoluta y automática que tiene hoy el PRO en el Concejo Deliberante. -¿Qué proyectos llevás al Concejo Deliberante? -En primer lugar, cuando cambie la mayoría en el HCD en diciembre, hay que conseguir la aprobación de un proyecto que ya presentó el bloque del Frente Renovador para bajar el costo de la nafta, porque no solo representa una locura desde lo económico sino que es una barrabasada jurídica, porque no se puede cobrar dos veces por la misma cosa. Aparte, el intendente dijo que con ese impuesto se iban a asfaltar todas las calles de Campana y no vemos que sea así. También quiero retomar otros proyectos de mis anteriores años de concejal referidos al tema medioambiental. Pero hoy debemos defender de manera urgente el bolsillo de los vecinos, porque si Cambiemos sigue manteniendo la mayoría, va a ejercer mayor presión tributaria vecino después de las elecciones. -¿Cómo es la campaña que desarrolla Un País en la ciudad? -Todo a pulmón, caminando cuadra por cuadra y golpeando la puerta de cada casa. Es pura militancia. Estamos seguros que la gente nos va a acompañar. Naturalmente, después de una derrota el peronismo tiene que reorganizarse, pero la gente debe reflexionar en qué es lo mejor para Campana y elegir. -Después de estas elecciones, ¿se va a unir el peronismo? -Eso tiene que decantarse naturalmente, y no depende solo de la realidad de Campana. Pero sí, seguro, porque la gente está pidiendo una unidad a favor suyo. La democracia cada dos años nos da la posibilidad de elegir de nuevo para reafirmar lo que se tiene o cambiarlo. Y repito: la gente está decepcionada porque el cambio que esperaba no lo encontró.

"Creo que estamos ante a la oportunidad de modificar la mayoría automática que tiene hoy el PRO en el HCD"



Adriana Barbero: ”Las otras listas más que peronistas tienen kirchneristas”

