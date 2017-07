La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jul/2017 Pobres y flexibilizados

Recientemente se conoció un dato que debería preocuparnos y mucho. En el primer trimestre de este año, el gobierno dio de baja a 231.542 personas que cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH), esto es más del doble que los habitantes de nuestra ciudad, porque en su gran mayoría se trata de jóvenes que dejaron de ir al colegio para buscar trabajo debido a la pérdida del poder adquisitivo de los hogares o porque quienes sostenían económicamente a sus familias están desocupados y no consiguen trabajo. Esto significa que una enorme cantidad de pibes que desertaron del sistema escolar y que seguramente sólo algunos consigan algunas changas informales muy mal pagadas está empujando a miles de familias a la miseria y a la marginalidad. Otros datos dolorosos indican que en el año 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto es en la ciudad más rica de la Argentina, la mortalidad infantil aumentó de 6,0 a 7,2 por mil principalmente en las comunas más pobres. Además las personas carenciadas en situación de calle aumentaron de 866 a 1066 según el gobierno y llegan a 4500 según varias organizaciones sociales. Estos aumentos se deben principalmente a los ajustes presupuestarios donde es inhumano ajustar. La Fundación Soberanía Sanitaria indica en un reciente informe que "se hubieran podido evitar 135 muertes infantiles si todas las comunas tuviesen las condiciones de las más ricas". Decía el Obispo brasilero Hélder Pessoa Câmara "Cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué son pobres, me llaman comunista." Probablemente el gobierno macrista considera que se trata de inevitables "daños colaterales" y que además estas familias son culpables de sus males por su pretensión de vivir dignamente, pretensión populista y utópica en un país "normal". Pese a las apelaciones de nuestro presidente a que la gente le tenga confianza porque según él vamos por el camino correcto y que ya se nota la reactivación y se está recuperando el empleo, lo que la población ve es que la desocupación sigue en aumento y la recesión no da señales de recuperación. Ante esta realidad que, pese al impresionante blindaje que le brindan los medios, el gobierno sigue tozudamente tratando de implementar las mismas recetas ya fracasadas del Fondo Monetario Internacional y ahora está empeñado en subir la edad para poder jubilarse y modificar los índices de actualización de los haberes jubilatorios para que la inflación vaya bajando su poder adquisitivo y ya tiene en carpeta una nueva flexibilización laboral, que además que reduzca salarios, se propone empeorar las condiciones de trabajo y desfinanciar la seguridad social y las obras sociales. Estas engañosas medidas ya fueron aplicadas en las dos etapas de Cavallo (Menem y De La Rúa) y que lejos de mejorar el empleo lograron la "maravilla" de empeorar la situación. No hace mucho, escuchábamos desde el PRO que hablar de derecha e izquierda era un discurso anacrónico, sin embargo la incalificable Ministra de Seguridad Patricia Bulrich dijo que la cusa de la represión a los trabajadores de PepsiCo era el accionar de la izquierda y no los despidos amparados por el gobierno. La multitudinaria concentración del miércoles está indicando que es cada día mayor la cantidad de trabajadores dispuesta a dar la pelea por sus derechos, pese a la complicidad con el gobierno del triunvirato que todavía maneja la CGT.

