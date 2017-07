La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jul/2017 Sabor a nada

En estos últimos días se notó en las redes sociales a bastante gente de "Cambiemos" (dirigentes incluidos), ofuscada por la campaña electoral de la Izquierda, que también coincidió en hacer un "timbreo" por la ciudad. De más está decir que desde French y Berutti, por estos pagos la política siempre se hizo cara a cara. Llamala "timbreo", "mateada", "puerta a puerta", "boca a boca"… como quieras. Pero "Cambiemos" no inventó absolutamente nada. En todo caso, la novedad es que gente de este rango ideológico se baje del pedestal y camine. Pero si siguen así, claramente el "timbreo" se va a transformar cada vez más en "ring raje". Y es simple: la gente no sólo está mal. Directamente le toman el pelo: días pasados los máximos dirigentes de nuestra ciudad dijeron muy sueltos que en 20 años en Campana no se hizo nada. Lamentablemente, Jorge Varela no se encuentra entre nosotros para refutarlos y Stella Giroldi dio un paso al costado. Pero es suficiente con que cualquier vecino salga a la puerta de su casa y observe una de las más de 200 cuadras pavimentadas (por tirar un dato) y se podrá dar cuenta que alguien falta a la verdad. No vamos a negar que la actual gestión está consiguió bajar una millonada de la provincia y si te quedás quieto te tapan con asfalto. Pero suena un poco electoralista a dos minutos de los comicios de medio término, y cuando en Zárate, a 10 minutos de Campana, no llega un peso porque su Intendente es de otro palo. Yo sé que no son los responsables directos pero, ¿qué cuesta una mención de estos dirigentes sobre la crisis económica, laboral y social que atraviesa nuestra ciudad? Y en el medio, la nueva Fiscal e Impositiva que impusieron en mayoría, ¿fue inocua? Andá a abrir un negocio con todo en regla a ver cuánto te piden… Entiendo a quien los votó en el 2015. De hecho, yo también los hubiese votado, si lo que prometieron fue casi "Disneylandia". Me parece que no te tengo que enumerar todas las promesas incumplidas. Hoy, casi dos años después, uno diría: están en el horno. Ya no hay engaño posible. Sin embargo, además de la "grieta", Cambiemos se alimenta de la "grieta generacional" de la cual hablan pocos. Te cuento: casi todas las encuestadoras dan un escenario de tercios y a Randazzo cuarto cómodo, pero creciendo. Eso lo sabemos todos. Lo llamativo es que al momento, el Gobierno obtiene su mayor apoyo en gente de 65 años hacia arriba, es una franja donde supera a todos. Mientras que del lado en la franja de 16 a 40 años pierde por escándalo. Algunos dicen que es porque la gente grande tiene experiencia y no confía en nadie, y así como cambió en el 2015 volverá a cambiar en un futuro o simplemente considera que las políticas neoliberales son buenas para el país. Del lado de los jóvenes se escucha que con Cambiemos no hay futuro posible, por las deudas contraídas que recaerán en estas generaciones. También se dice que como los jóvenes no consumen TV y ni radio, al formar su opinión a través de las redes, rompen la hegemonía del tándem Clarín – Nación y se nutren de información alternativa. Una mirada más clasista, directamente dice que a muchos jóvenes que ven su futuro sin mayor optimismo, les genera bastante antipatía que, además, nos gobierne un egresado del elitista colegio Cardenal Newman. (Lo gracioso es que Macri confesó que él era el "grasa" del curso, pero eso es otra historia y andá a saber si es cierta). Como sea, a ésta altura del partido, sinceramente esperaba más argumentos de Cambiemos que, al no tener prácticamente un sólo dato que mostrar en favor en el tema económico y el día a día de la gente, ahora busca sostener su campaña con la expulsión de un miembro de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué les tomó 2 años impulsar semejante movida? Sea la edad que tengas, parece un poco soso todo ¿no? Otra vez más digo: muchos globos y pocas nueces. Sabor a nada.

