La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jul/2017 ”Ruli” Galarza: ”El viernes no vi a nadie de Cambiemos junto a los trabajadores de Carboclor”







El precandidato a concejal por el Partido Justicialista se solidarizó con los trabajadores químicos que estuvieron por ser desalojados a la fuerza por fuerzas policiales, y se lamentó por el "silencio oficial" sobre el tema. "Más allá de cualquier color político, gracias a Dios el viernes se logró dar marcha atrás con la clara decisión de reprimir a los trabajadores de Carboclor. Por suerte, la masiva y solidaria presencia de políticos, gremialistas y trabajadores de la ciudad contribuyó a que la gobernadora Vidal diera la orden de suspender el operativo y no reprimir", dijo "Ruli" Galarza sobre los sucesos del último viernes que tuvieron lugar en las adyacencias de Carboclor. "Pero además –continuó el pre candidato a concejal por el Partido Justicialista- hay que tomar nota también que no vimos a nadie del Ejecutivo Municipal entre nosotros para defender a sus vecinos, porque más allá del conflicto, lo que hay que entender que esos eran nuestros vecinos los que estaban ahí. Tampoco lo vi a Cazador, ni a ningún concejal de Cambiemos. El viernes no vi a nadie de Cambiemos junto a los trabajadores de Carboclor que, repito, son nuestros vecinos y podrían haber salido seriamente lastimados si las cosas pasaban a mayores". "Es lamentable el silencio oficial sobre el tema. Pero más lamentable aún fue ver que el Municipio puso al servicio del operativo policial a trabajadores municipales de Defensa Civil y de Tránsito. Y se trataba de un operativo que potencialmente iba a reprimir a vecinos de Campana, todos valiosos trabajadores calificados además, que hacen un acampe pacífico intentando no irse con las manos vacías luego de ser despedidos. Yo creo que el viernes vimos una muestra más de la insensibilidad de quienes nos gobiernan en Campana. Tanto es así que prestaron recursos del Municipio para una eventual represión de sus propios contribuyentes. Eso sí: no pensaron en mandar una ambulancia, por ejemplo, por si alguien salía lastimado. Estamos en vísperas de elecciones, y por eso pido que a la hora de votar, los vecinos de Campana tomen nota de que necesitamos aportar racionalidad y sensibilidad a nuestro Concejo Deliberante donde un oficialismo con demasiados compromisos fuera de la ciudad hoy tiene mayoría automática", concluyó Galarza.

Ruli Galarza y Juan Pablo Fernández, candidatos del PJ, el viernes por la mañana en Carboclor, donde se desplegó un gran operativo policial.



