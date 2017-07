Denuncian el supuesto uso de vehículos municipales para el traslado de efectivos policiales a Carboclor

NOTICIA RELACIONADA: Abella: "Es vergonzoso el uso político que hace La Cámpora de la situación de Carboclor" Concejales del bloque PJ-FpV aseguraron que "con los impuestos de los vecinos, el Municipio financia operativos en contra de los trabajadores", en relación a lo ocurrido el viernes. "Un funcionario policial dijo que hubo una orden política para que no se cumpla la orden judicial, porque iba a terminar en escándalo", agregaron los ediles. Concejales del bloque FpV-PJ anticiparon que efectuarán un pedido de informes ante la utilización de camionetas del Municipio para el traslado de efectivos policiales en el marco del operativo de desalojo previsto para el ingreso a la empresa Carboclor, donde los trabajadores se manifestaban luego de haber sido despedidos unos 150 operarios, a quienes se le adeuda el pago de sus indemnizaciones. "Es una vergüenza y nos causa un profundo dolor ver cómo el Municipio se ha puesto del lado de la represión de los trabajadores y sus familias" comenzó diciendo Luis Chesini, Presidente del bloque justicialista. "Hay fotos y videos de las camionetas municipales movilizando a quienes tenían orden de desalojar como fuera el lugar, y que gracias a Dios, a la organización sindical, al apoyo de otros trabajadores y de muchos vecinos que se solidarizaron, no se concretó", remarcó. Para el concejal, "con los impuestos de los vecinos, el Municipio financia operativos en contra de los trabajadores". "Los recursos utilizados pertenecen al pueblo, a los propios desocupados a quienes les quieren impedir su derecho a reclamar por lo que les corresponde. Una ecuación que pareciera fácil pero donde, una vez más, las autoridades se ponen del lado equivocado, y defienden los intereses de una empresa de capitales extranjeros que se escuda en un concurso preventivo de acreedores para no pagar las indemnizaciones como corresponde", agregó. Por su parte, la Concejal Soledad Calle, quien estuvo desde temprano en el lugar junto al Diputado Provincial Miguel Funes, señaló como llamativo que "se haya montado un operativo para aislar a los trabajadores, ya que con agentes de tránsito municipales que impedían la circulación, cercaron a los trabajadores impidiendo que otros gremios y hasta los propios abogados de los trabajadores químicos llegaran hasta el lugar del conflicto". "Incluso, nos resulta alarmante cómo la propia Policía argumentaba políticamente la decisión del desalojo y polemizaba en términos realmente degradantes con los trabajadores y los legisladores presentes", añadió. Por último, desde el bloque justicialista se mostraron preocupados por el explícito "sometimiento" del Poder Judicial al Poder político: "Un funcionario policial expresó que recibió una orden política para que no ejecutar la orden judicial, porque iba a terminar en escándalo. El policía pretendía que los trabajadores le agradezcan a la Gobernadora o al Intendente su intervención, pero uno se pregunta, ¿si el gobierno decide cuánto frenar una órden judicial, también decide cuándo impulsarla? Lo cierto es que a todas luces quedó expuesta la intromisión del poder ejecutivo en el judicial y por ende la absoluta responsabilidad del gobierno en todo el accionar de las fuerzas de seguridad en los próximos conflictos laborales, que lamentablemente parecen recién comenzar", cerró Calle.

DESDE EL BLOQUE PJ-FPV ACOMPAÑARON SU DENUNCIA CON ESTA IMAGEN.

Denuncian el supuesto uso de vehículos municipales para el traslado de efectivos policiales a Carboclor

