Freddy Gulin

Conceptos afines… Esta parte de la realidad social "situada entre la economía pública y la economía capitalista" y con potencial de ser una alternativa a estas, que se denomina economía social, ha dado luz a otras voces como tercer sector, tercer sector solidario, sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía solidaria, iniciativa social y otras formas, que designan realidades muy próximas. Aun considerando la existencia de una auténtica cataratas de vocablos en este campo, en la actualidad es posible afirmar que las concepciones principales de esta realidad social que pugnan por economía plural, actuando tanto en el ámbito del mercado como en el no mercado en pro de un desarrollo social y económico colectivo no excluyente. Cabe también señalar que la palabra de "Economía Social" no siempre ha tenido como contenido conceptual a aquella realidad social y económica "situada entre la economía pública y la economía privada capitalista". A principios del siglo XIX, autores como Léon Walras, Ramón de la Sagra, Friedrich von Wieser y Gunnar Myrdal, dieron otras concepciones a esta temática económica. Según algunos autores, el concepto de "economía social" designa a aquel conjunto de organizaciones microeconómicas caracterizadas por unos rasgos comunes marcados por una ´ética social´. Siendo un concepto definido en positivo, iría más allá de la clásica delimitación interinstitucional basada en identificarlo como un sector residual, integrado por aquellas organizaciones que no pertenecen al ámbito de la economía pública ni al de la economía privada capitalista. Si bien es difícil elaborar una definición de la Economía Social que no sea una enumeración de las organizaciones que la componen, la definición elaborada en el Foro Social Mundial (Nairobi, 2007) indica que se trata de una Economía basada en valores de igualdad, cooperación, compromiso con el entorno territorial y solidaridad que permiten vislumbrar alternativas económicas, sociales y culturales a partir de sus iniciativas de comercio justo, finanzas éticas, de sustentabilidad ecológica, entre otras. Es cierto que las experiencias de economía social han sido más visibles y han crecido notablemente como respuesta a las crisis, pero también dan cuenta de otras formas de organización del trabajo y la producción, de "otra economía" que critica a la economía de capitalismo dominante y que ofrece una respuesta ante la encrucijada que plantea para los sectores sociales más vulnerables. En Argentina se registran numerosas experiencias de asociaciones, cooperativas, mutuales, fundaciones, organizaciones de desocupados y fábricas recuperadas que nacen luego de las crisis económicas más duras para nuestro pueblo; particularmente el caso de las empresas recuperadas ha sido enmarcado legalmente desde la modificación de la Ley de quiebras, que prevé la posibilidad de que los y las trabajadores conserven sus fuentes de trabajo ante el abandono de la empresa. La economía social es un conjunto de agentes que se organizan en forma de asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, en las que prima el interés general por sobre el particular y en las que la toma de decisiones se realiza de modo democrático y participativa. En la economía social prevalece el trabajo por sobre el capital. La Economía social es la parte de la economía que no pertenece al sector público ni al ámbito de la economía capitalista. No existen aún consensos con respecto a los criterios específicos de delimitación, la economía social incluye unidades económicas pertenecientes a todos los sectores y participa en todas las fases del proceso productivo. La economía social es la parte de la economía integrada por empresas privadas que participan en el mercado, pero cuya distribución del beneficio y toma de decisiones no están directamente ligadas con el capital aportado por los miembros o socios. En los agentes pertenecientes a la economía social se sustituye el interés particular por el general, y aparecen otras finalidades distintas de las puramente económicas. Hay quienes denominan a la economía social Tercer Sector. La toma de decisiones en los agentes pertenecientes a la economía social (cooperativas, mutuales, asociaciones) es mediante un proceso democrático y de autogestión, diferente al principio mercantil de representación societaria. Continuará...

Parte II:

¿De qué hablamos cuando hablamos de Economía Social y Sustentable?

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

