La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jul/2017 La Voz del águila:

Aparición de la Virgen en Fátima, Portugal (2º parte)







Continuamos explicando la importante aparición de la Santa Madre a los 3 pastorcitos de Fátima, y el tercer secreto que fue parcialmente difundido por la iglesia católica en el año 2000. El estigmatizado Giorgio Bongiovanni en una entrevista habló puntualmente de este tema: "El Mensaje de Fátima fue difundido por el Papa y por las autoridades eclesiásticas en Junio del año 2000...-Hay enormes contradicciones 1) Es verdadera la visión, pero la explicación de la Virgen de la visión ¿dónde está? Mientras en los dos primeros Mensajes, o partes del mismo Mensaje, es decir el Primer Secreto y el Segundo Secreto...que fue inmediatamente revelado, en los años ´40 y ´50...la Virgen explica las visiones, de hecho explica la visión del infierno, explica la visión de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial... ¿Porqué en la tercera visión o Tercer Mensaje de Fátima no hay explicación de la Virgen? A la pregunta de los periodistas curiosos...el Cardenal Ratzinger responde: "No hay explicación, la Virgen no se ha pronunciado"... No es así...es una contradicción en términos, la misma Madre Celeste, en las visiones explica y da un mensaje...en el Tercer Secreto no hay Mensaje...por lo tanto es verosímil, para mi es una certeza que haya sido ocultado el discurso...discurso que yo he recibido en la aparición que tuve en Fátima cuando inició mi misión de estigmatizado". Además de esto hay que recordar que desde el 15 de octubre de 1963 se conocía un texto del 3º secreto, denominado "versión diplomática", que fue difundido por el semanario alemán "Neues Europa" de Stuttgart: "La "Versión diplomática" es atendible en los conceptos, no es atendible en las fechas, porque aquél que la transcribió...creo un altísimo funcionario del Vaticano -cuando lo hizo filtrar a la prensa en 1963, no podía limitarse sólo a los conceptos, -añadió algo de suyo, dando fechas, sobre todo se dejaba guiar por la intuición, porque - él la leyó y luego transcribió lo que se acordaba y hemos hecho investigaciones y en el concepto refleja perfectamente el Mensaje de la Virgen, pero en las fechas se equivocó clamorosamente, porque la segunda mitad del siglo veinte ya ha pasado. -Pero más allá de esta fecha que ha dado la persona que ha transcribido la versión diplomática del Secreto de Fátima, el resto lo ha acertado de lleno, los discursos y los conceptos que la Virgen les dijo a los tres pastorcillos, pero no sólo allí...lo había dicho en la Salette...lo había dicho en Medjugorje...se lo había dicho a aquel...a vuestro siervo y hermano que os habla y en otras apariciones". Estas son las palabras de la versión diplomática que se refieren a estos temas: "En ninguna parte del mundo hay orden y Satanás reina en los más altos puestos determinando el desarrollo de los acontecimientos. El conseguirá efectivamente introducirse en la cumbre de la Iglesia; él conseguirá seducir el espíritu de los grandes científicos que inventan las armas con las cuales será posible destruir, en pocos minutos, gran parte de la humanidad. Tendrá autoridad sobre los poderosos que gobiernan los pueblos y los instigará a fabricar enormes cantidades de esas armas. Y si la humanidad no sabe oponerse a ello, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi Hijo... También a la Iglesia le vendrá el tiempo de sus más grandes pruebas: cardenales se opondrán a cardenales, obispos a obispos; Satanás andará en medio de sus filas y en Roma habrá cambios. La Iglesia estará ofuscada y el mundo asolado por el terror. Tiempo vendrá en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a Aquel que, sin embargo, vendrá a castigar según los designios de mi Padre. Una gran guerra se desencadenará... Fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se convertirán en vapor, su espuma se alzará transformando y sumergiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora y aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos... Por último, cuando los que hayan sobrevivido a todo lo sucedido estén aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y su Gloria y le servirán como en un tiempo, cuando el mundo no estaba así de pervertido. Continúa el próximo domingo. Para informarse más escribinos al mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar o al Facebook: LaVoz del Águila



La Voz del águila:

Aparición de la Virgen en Fátima, Portugal (2º parte)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: