La Liga Campanense de Fútbol presentó la lista para la renovación de la Comisión Directiva

La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jul/2017







Las elecciones serán el 17 de agosto. El candidato a Presidente del grupo que ya viene trabajando en la conducción de la Liga es Antonio Aquiles Mistorni, titular de Lechuga FC. Camino a las elecciones que se realizarán el próximo 17 de agosto en la Liga Campanense de Fútbol, se presentó en el Plaza Hotel la lista que apunta a la renovación de la Comisión Directiva. Encabezada por el actual Presidente de Lechuga FC, Antonio Aquiles Mistorni. "Esta lista está conformada por quienes ya llevan adelante la institución y por nuevas caras a quienes apostamos para una nueva etapa llena de proyectos", señalaron al respecto. Entre esos proyectos, los más destacados son el nuevo formato del Torneo Oficial 2018, el Colegio de Árbitros y Directores técnicos, Capacitación en RCP, el Seleccionado de Fútbol Femenino y también de Sub15. "Porque la liga, no se negocia, no se entrega, ni se vende. Porque la liga es nuestra. Porque es de todos los que la conformamos. Porque apostamos a la transparencia y los nuevos proyectos en equipo y vamos por más", aseguró "Tony" Mistorni para explicar su postulación y la de toda esta lista que apuesta por el crecimiento de la Liga Campanense. LA LISTA Presidente: Mistorni Antonio Aquiles (Lechuga FC). Vicepresidente: Miguel Aranda (Desamparados) Secretaria: Victoria Barrientos. Prosecretario: Adrián Samaniego (Mega Juniors). Tesorera: Tamara Tasistro Protesorera: Eliana Raboni. Vocales titulares: Daniel Regini (C.A.San Luciano), Mario Brizuela (C.A.La Josefa) y Julio Echegaray (C.A.Tavella). Vocales suplentes: Ángel Arriola (Dep.San Felipe) y Leonardo Topa (Otamendi FC). Revisores de Cuentas: María Fernández (C. A. Leones Azules) y Víctor Cendra (C.S.D.El Pino). Revisor de Cuentas suplente: Martín Castillo (C.A.Barrio Lubo)

