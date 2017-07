La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jul/2017 Diego Dorregaray marcó su primer gol en el fútbol ecuatoriano







Fue en el empate 1-1 del Guayaquil City frente al Emelec. "No tuvimos muchas, pero la que tuve, por suerte, la pude meter", le contó el delantero campanense a la prensa ecuatoriana. En su segundo partido en el fútbol ecuatoariano, el campanense Diego Dorregaray se dio el gusto de convertir su primer gol en dicho país. Y ni más ni menos que contra el poderoso Emelec, equipo que está participando de la Copa Libertadores (perdió 1-0 en el partido de ida frente a San Lorenzo). "Fonito" se sumó días atrás a Guayaquil City FC y en la segunda fecha de la segunda etapa del campeonato nacional ecuatoriano ya demostró su capacidad al filtrarse entre los centrales para recibir una larga habilitación y, posteriormente, definir ante el achique del arquero Esteban Dreer. Iban 27 minutos del primer tiempo y el Guayaquil golpeaba así a Emelec. "Metí el gol en el momento justo. No tuvimos muchas oportunidades, pero la que tuve, por suerte, la pude meter", le contó Dorregaray a la prensa ecuatoriana tras el partido. "El gol me pone contento porque ayudó al equipo. Pero voy tranquilo, de a poco. Hace una semana que estoy acá y recién estoy conociendo los chicos (por sus compañeros)", explicó el delantero de 25 años. Luego de sus pasos por Puerto Nuevo, Sportivo Barracas y Atlanta, "Fonito" está realizando su primera experiencia en el exterior. Y según reveló, encontró al fútbol ecuatoriano "muy distinto" a lo que acostumbraba en el ascenso de nuestro país. "Hay que adaptarse para hacer las cosas de la mejor manera", señaló en ese sentido. ARZURA A ESPAÑA Ayer se confirmó el préstamo de Joaquín Arzura al Osasuna, equipo que participa de la Segunda División del fútbol español. El volante campanense, de 24 años, había sido desestimado por el DT Marcelo Gallardo para esta temporada que afrontará River Plate, por lo que debió salir al mercado en busca de ofertas. Lo tentaron Huracán y Newells, pero su decisión finalmente fue España, a donde llega a préstamo y con una opción de compra de 2 millones de dólares. Luego de iniciarse en las divisiones inferiores de Villa Dálmine, Arzura pasó a Tigre, donde debutó en Primera. Luego fue adquirido por River, pero no encontró la continuidad deseada y debió emigrar.

EL FESTEJO DE "FONITO" TRAS BATIR AL ARQUERO ESTEBAN DREER, DEL EMELEC.



