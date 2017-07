La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jul/2017 Fútbol Infantil:

Por Néstor Oscar Bueri













Néstor Oscar Bueri. Foto: Archivo.

Cada vez que voy a visitar a mi sobrino toco el timbre y nunca pregunto dónde está, derechito voy por el pasillo hasta chocarme con un enorme sillón negro que oculta parcialmente su figura. Apenas levanta la mano para saludar y un "Hola tío" se murmura en el aire. No puede despegar la vista de un 42 pulgadas que le devuelve un partido de fútbol y tampoco puede despegar sus pulgares de un aparatito multicolor. Inmóvil en su sillón negro se alienta él mismo, se insulta a la vez y a veces también se queja. Puede producirse "el día después de mañana" a su lado que ni se dará cuenta. Creo que de algo estoy seguro: nunca aprenderé a jugar a la Play Station. Me senté a su lado. Con el tiempo rápido me mostró los botones del costado, de adelante, el que tiene una cruz sirve para esto, el del redondelito para lo otro, la palanquita para eso y el que tiene un triangulo para aquello. ¿Resultado? Goleada, festejo, cargada y risa gastadora… Uno reniega con estas situaciones y se hace el superado. Así empiezan las comparaciones generacionales: "Dejá de joder con esto", "te va a quedar la cabeza como un televisor" y se disfraza la impotencia de no saber, pero siempre me pregunté: ¿Qué habría pasado si en mi infancia hubiera existido la Play? Me acosté esa noche con el control remoto en la mano, ni sé lo que puse, pero mi pensamiento estaba 45 años atrás. Por un momento el cielo raso de la pieza me llevó a mis juegos infantiles. Jugar a la pelota en la calle era lo mejor, pero también había lugar para comprar bolitas en la librería de "Kelo". Con el bolón y el talón de las "Flechas" hacíamos el llamado "opi" alguien cantaba "porra" y ahí empezaba un juego divertido, estratégico, de mucha atención y concentración, un juego pensante que requería la habilidad del equilibrio, mirada atenta, puntería y paciencia. Las figuritas completaban un juego de muchos nervios. Perder significaba quedarte vacío. Jugando al "puchero" al "espejito" o simplemente a "la medida" corrías el riesgo de empezar de nuevo de la nada como si no hubieras comprado ni un paquete. Jugar a las figuritas era un riesgo enorme que solo un valiente, audaz y confiado en su potencial podía jugar. Ni hablar de jugar un partidito a las cabezas. Esa pelota "pulpo" de goma con rayas amarillas y marrones requería velocidad, rapidez mental, tirarse de palomita, levantarse rápido, reacción, reflejos, las piernas entumecidas de correr, caerse y pararse en un segundo y al mismo tiempo. Ningún juego se suponía sentado en un sillón. La calle, la libertad, un pedazo de tierra extendida, el aire libre, el viento, la brisa, un sol radiante componían un estado de creación, desarrollo motriz... El cuerpo se forjaba en cada juego, la mente se abría a cada diversión, la competencia iniciaba amigos cada día. De haber tenido una Play en mí infancia habría sido un juego más de esos aburridos donde lo más creativo era tirar un dado y contar casilleros. Me gustaría saber si mi sobrino está a tiempo de vivir mi infancia. Buscar amigos y jugar en la calle hasta el anochecer con la libertad que eso significa. Hay un tiempo y lugar para todo: mejor, peor, seguramente distinto. Un sillón en un living, un pedazo de tierra al aire libre. Ésa es la diferencia. Néstor Oscar Bueri, Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

Por Néstor Oscar Bueri



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: