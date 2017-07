La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jul/2017 Rincón Tuerca









E-mail: Rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoría está desarrollando otra carrera del campeonato durante este fin de semana en el autódromo platense. Televisa desde las once de la mañana la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". DECISIÓN: Aunque aún no está convencido sus amigos quieren que vuelva a correr y Adriano no toma la decisión final, lo quiere subir a un auto con techo pero el tano por el momento se resiste. MEDIRSE: El auto para las picadas ya se terminó y Diego debe ir a medirse con los demás a San Pedro pero el pibe aún no se define en el taller todos esperan que el joven zarateño se sume lo antes posible. PROBABLE: Seguramente es probable que en la carrera del Rally Federal una señorita representando a Campana sea de la partida y la hija de Emma estará a cargo de un auto chico en esta oportunidad. Será su primera experiencia como piloto. TC PISTA MOURAS: Con otro parque interesante de autos la categoría visita el autódromo de La Plata en este fin de semana. Desde las once de la mañana Televisa a través del programa "Carreras Argentinas" la TV Pública. CENA: La que realizó días atrás Sergio Giacobone para festejar el actual momento que atraviesa en los chasis del TC Regional donde la comida fue un éxito que contó con seguidores, sponsor, amigos y pilotos. INTENCIÓN: Allí en la cena mencionada Don Sergio dejó entrever que la intención de todo su equipo es pelear el presente campeonato con un auto que se arma en familia y con la motorización de Juanjo Tartara ¡Se tiene fe el muchacho! CAJA: Parece ser que en sus ratos libres Jose Domínguez recuerda tiempos pasados y se lo vio armando caja de competición para un auto de la clase promocional de la Categoría Alma donde le llevó no demasiado tiempo, ahora debemos esperar si funcionará como cuando el piloto del auto era el mismo quien lo conducía ¡Cosa de Focas vio! TOPE RACE: La categoría vuelve a la actividad durante este fin de semana con otra carrera del calendario en el autódromo de Concordia. Televisa Canal Trece desde las diez y treinta de la mañana a través del programa "Carburando". DETALLES: Fueron algunos detalles donde se trabajó en el auto de Gastón Fernández para volver a tener un auto competitivo de cara a la carrera de Dolores en la categoría de los chasis del Regional. MOTIVADO: Emiliano Felulano ya está quinto en el campeonato de Karting en su especialidad dentro de la categoría P.A.K.O. y el joven piloto de Zárate se muestra motivado para poder pelear el uno con la motorización de Mauro Sentucho. FÓRMULA CUATRO: La Categoría escuela del automovilismo zonal desarrolla este fin de semana otra propuesta con sus dos finales y un parque interesante de máquinas. Utilizan el circuito más largo del autódromo Roberto Mouras de La Plata. LLEGADA: Ya todo se encamina para el próximo fin de semana con la llegada del Rally Federal a nuestra ciudad. Se espera contar con un parque interesante de autos para los diferentes clases que la componen. ALMA: La Categoría está presentándose este fin de semana en el autódromo de Dolores por otra competencia del presente certamen. Desde las diez de la mañana arrancan con su espectáculo. PRESENTARSE: Por razones laborales no pudo presentarse en la carrera de Tandil días atrás Germán Henze a la fecha del enduro pero con el equipo ya se trabaja pensando en la próxima el mes venidero la moto está lista para correr. PARTICIPAR: Quien ya tiene su moto en plena competencia es Leonardo Domínguez que viene participando en motocross en la provincia de Entre Ríos donde no suele concurrir a todas las competencias por razones de tiempo pero suele despuntar el vicio cuando su trabajo le da lugar para estar en la Alta Competencia del motocross enduro. A.S.M.: La Categoría vuelve al autódromo platense para desarrollar otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos durante este fin de semana. SUEÑO: Aún no puede concretar el sueño de encontrar la forma de sumarse a la Categoría GT 900 donde el zarateño Iván González piensa correr este año si se da la posibilidad. Por el momento trabaja en la Chevy para el TC Regional en su galpón. TOPE RACE SENIORS: La Categoría llega hasta el autódromo de Concordia para realizar otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal Trece desde las diez y treinta de la mañana a través del programa "Carburando". OBSERVAR: El Motorista de Karting se llegó hasta el patio Salguero para ver con su familia los cachorros, las mascotas y de paso observó la cantidad de perros que en un futuro puede llegar a implementar en sus motores. La gente que es mala y comenta. CHASIS DEL REGIONAL: La Categoría en pleno crecimiento visita el autódromo de Dolores para realizar otra carrera del campeonato durante este fin de semana. Desde las 10:30 horas arranca con su show automovilístico. TRABAJOS: Los trabajos en el circuito "Al Límite" se desarrollan en forma permanente en el mismo a pesar de las razones climáticas que permite tenerlo siempre en condiciones para probar y ya esperar la próxima fecha del MX del Norte de motocross. ENCUENTRO: Entre dirigentes de Club de Fútbol y sus pares pero abocados al mundo del automovilismo hay una idea de armar un encuentro para recaudar fondos pensando en el mes de Octubre. Las ganas están sólo faltará donde forma. TOPE RACE SERIES: El autódromo de Concordia recibe la Categoría para encarar este fin de semana otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal Trece desde las diez y treinta de la mañana a través del programa "Carburando". GANADORES: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo porteño el pasado fin de semana donde en la Clase Uno ganó Alan Lede y en la Clase Dos fue para Lucas Carabajal. PODIO: El final de la Clase Uno lo encontró haciendo podio a Claudio Cruzado con un merecido segundo lugar en el Turismo Pista que dejó muy contento a todo su equipo y al chef de Los Cardales. EMBRAGUE: Por su parte Valerio Diamante venía haciendo todo bien en la Clase Uno hasta que en el momento de largar la final se le rompió el embrague quitándole todas las posibilidades al representante a Capilla del Señor. GT2000: Utilizando el trazado más corto del autódromo de La Plata la Categoría lleva adelante otra carrera del campeonato durante este fin de semana. Desde las diez de la mañana estarán largando la final a 16 vueltas. Televisa la TV Pública desde las once de la mañana a través del programa "Carreras Argentinas". CAMBIAR: Nicolás Laccette decidió cambiar de planta impulsora para esta parte del campeonato para los chasis del TC Regional contando con la motorización de Vicky Bordon el mismo que actualizó su padre Darío en su momento. AUSENCIA: Sorprendió que en la última carrera donde corrió su hijo no estuviera presenciando la competencia en el autódromo capitalino cuando el hombre es fanático de Alma en el automovilismo y su ausencia no paso en forma desapercibida. NIDO: Luego de trabajar a fondo en el chasis del auto de Conti se descubrió que un nido de gorrión estaba ubicado en la parrilla, lo que hizo pensar que sería el problema que sufría Gonzalo a la hora d doblar. Sin duda que el auto fantástico siempre da tela para cortar. ENTENDER: A propósito de Gonzalo Conti desde su inicio para ir a correr en la Categoría GT900 fue su ilusión pero con el correr de los tiempos en el equipo lo van haciendo entender porque no sumarse a la Clase Promocional de la Categoría Alma algo que el robusto piloto ya empezó a evaluar. Por el momento nada está descartado. SEGUIR: Aunque no tomó estado público y sólo quedo en el ámbito familiar y del equipo de Karting la deuda pendiente desde lo económico puede provocar que aunque se tenga un Karting Competitivo no se siga corriendo. ¿VENDER?: El joven Moyano cuenta con una moto de competición para sumarse al motocross enduro pero su razón laboral no le permite estar en las carreras y está evaluando saber qué decisión se toma con su moto y ya lo estuvo hablando con Germán Henze. DEMOSTRAR: Después de una investigación profunda se pudo demostrar que el auto fabricado por Don Manuel Iglesias en nuestra ciudad es además del Primer Automóvil Argentino y primero en Sudamérica lo que ya fue evaluado en diversos países también. TARJETAS: Ya están a la venta las tarjetas para la cena del próximo dos de septiembre por parte del Club del Primer Automóvil para el festejo de los ochenta primeros años dl Turismo Carretera a desarrollarse en nuestra ciudad. La presencia de muchos invitados más el desfile de las cupecitas del TC le podrán un marco especial.

