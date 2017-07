La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/jul/2017 Instalarán 50 nuevas cámaras en distintos puntos de la ciudad







Los dispositivos serán colocados en los accesos a algunos barrios que aun no cuentan con cámaras; y en lugares estratégicos de Campana. "Continuamos incorporando tecnología y herramientas para disminuir el delito", aseguró el intendente Abella. El Municipio instalará próximamente 50 nuevas cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Así lo anunciaron ayer en conferencia de prensa el intendente Sebastián Abella; el presidente del HCD, Sergio Roses; y el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano; quienes coincidieron que el principal objetivo es disminuir el delito en la ciudad. Los nuevos dispositivos serán colocados en tensores pintados de verde en los accesos a algunos barrios que aun no cuentan con cámaras; y en lugares estratégicos, detectados a partir de un estudio realizado por el Municipio donde ocurrieron la mayor cantidad de delitos denunciados. Todas las cámaras que ya están instaladas en la ciudad son monitoreadas por personal municipal desde el CIMoPU, que trabaja en forma articulada con las fuerzas de seguridad, y estas 50 nuevas no serán la excepción. Al respecto, Abella se mostró muy contento de sumar nuevas cámaras de seguridad en la ciudad, "son una herramienta fundamental para prevenir y detectar posibles delitos, además de aportar datos a la Justicia para la investigación de un caso." "Una cámara es como un patrullero porque hay más de cien personas monitoreándolas las 24 horas complementando el trabajo de los policías que recorren las diez cuadrículas de manera articulada con la mesa de enlace, permitiendo así, un operativo de rápida acción ante un hecho delictivo", destacó el jefe comunal. "Estas nuevas cámaras –agregó- permitirán acceder a más barrios y a distintos puntos de la ciudad brindando así, más cercanía, al igual que las 15 colocadas en el corredor de ruta 4, y las lectoras de patentes ubicadas en los accesos a la ciudad." Roses, en tanto, afirmó que "desde el Concejo Consultivo de Seguridad, en el cual participamos ediles del HCD y Milano, era central la propuesta de extender la cantidad de cámaras." Y añadió: "Las cámaras, que en estos 20 meses de gestión aumentaron un 40%, permitirán optimizar el trabajo de las fuerzas policiales y de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, teniendo como base un enfoque integral que el intendente Abella propuso." Y Milano afirmó que "los nuevos dispositivos permitirán mejorar el cuadro de situación fundamentalmente en las zonas que estaban desprotegidas por la protección desde lo visual." "Cuando iniciamos la gestión, Campana contaba con 154 cámaras y con la nueva adquisición, ya tenemos 219, por lo tanto, mi programa de trabajo que tenía una expectativa de crecimiento del 10% la estamos superando sobradamente", concluyó el funcionario.

Roses, Milano y Abella compartieron ayer el anuncio, que se realizó en la sede del CIMoPU.





El jefe comunal dijo que las cámaras son una herramienta clave en la lucha contra el delito.





El Intendente hizo el anuncio en conferencia de prensa.

Con el intendente @SebaAbella y el secretario de Seguridad, Abel Milano anunciando la instalación de nuevas cámaras de seguridad pic.twitter.com/oM3wfVjuRD — Sergio Roses (@SergioDRoses) 24 de julio de 2017

