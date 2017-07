TMB II: En sesión extraordinaria, el HCD le pedirá hoy una reunión al ministro Aranguren

Será luego del reclamo de la UOCRA en la sesión del pasado jueves. Lo hará a través de un proyecto de resolución. Buscan interpelar al ministro de Energía para conocer el estado de la Termoeléctrica II y los plazos para el inicio de su construcción. Luego de no sesionar por más de un mes, el Concejo Deliberante de Campana se reunirá para deliberar dos veces en menos de una semana: hoy los ediles se sentarán en sus bancas para tratar un proyecto de resolución solicitándole al Ministerio de Energía de Nación, Juan José Aranguren, una audiencia para conocer el estado de la obra de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II, paralizada desde la asunción de Mauricio Macri. A esta sesión extraordinaria de hoy se llega por un expreso pedido del secretario general de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal. El jueves pasado, durante un cuarto intermedio que detuvo la sesión ordinaria por casi una hora y lo reunió con el presidente del Concejo Deliberante y todos los titulares de bloque, el dirigente gremial había expresado la necesidad de entablar urgentes gestiones con Nación por la Termoeléctrica II y evitar así una caída prolongada del nivel de ocupación en el sector de la construcción. De hecho, ese día Villarreal estuvo acompañado por decenas de trabajadores de UOCRA, la mayoría de ellos, tal como señaló en una entrevista radial este lunes, desocupados. "Así como otras veces hemos manifestado nuestro desacuerdo porque no se tomaron medidas de fondo que se ocuparan de la situación de nuestro sector, en este caso entendemos que ha sido un paso a la altura de las circunstancias de los trabajadores y la gente con necesidad", aseguró el gremialista en diálogo con FM Radio City, haciendo referencia al proyecto que será debatido hoy. "Era lo que buscábamos el año pasado ya, cuando entendíamos que por encima de las fuerzas políticas que nos representan estaba la realidad del trabajador local y su familia", añadió. La resolución a considerarse, que hasta ayer estaba siendo pulida por los diferentes bloques de concejales, solicita que el presidente del HCD y los líderes de cada bancada sean recibidos por el ministro Aranguren. La misma además invita a sumarse a la comitiva al intendente Abella y a Villarreal. Sin embargo, ayer Sergio Roses corrió al HCD del centro y descargó la responsabilidad mayor en el jefe comunal. "La sesión de mañana es básicamente emitir una resolución donde vamos a apoyar la gestión del intendente Abella para que se active la construcción de la Termoeléctrica, que es un anuncio de años del Gobierno nacional anterior y que la empresa que había sido adjudicada no presentó los respaldos financieros y por eso la obra quedó desierta", explicó en conferencia de prensa. Y remarcó que el Municipio tiene "interés y preocupación" en que la obra se active. Más allá de que el proyecto sería aprobado sin contratiempos, algunos concejales de la oposición este lunes se preguntaban si era necesario convocar a una sesión extraordinaria para tratar una resolución de este tipo. En definitiva, comentaban, Aranguren bien podría ignorar la solicitud y mantener congelada la construcción de la central varios años más.

En la sesión ordinaria del pasado jueves, trabajadores de la UOCRA se manifestaron en el recinto.



TMB II: En sesión extraordinaria, el HCD le pedirá hoy una reunión al ministro Aranguren

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: