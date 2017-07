Falleció un joven en un accidente en el puente de Av. Rivadavia

Circulaba en dirección al barrio Villanueva cuando impactó con un Renault Logan que subía desde Panamericana. Tenía 26 años y vivía en el barrio San Cayetano, pero llevaba consigo el DNI de un hombre de San Felipe, fallecido hace cuatro años. Un joven falleció ayer en el Hospital San José como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tránsito que protagonizó en la madrugada del domingo en el puente de Avenida Rivadavia. Según pudo reconstruir la Policía, se trata de Esteban Samuel Pérez, de 26 años, quien vivía en el barrio San Cayetano. Al momento del accidente circulaba en una moto Zanella por Rivadavia en dirección al barrio Villanueva, cuando impac-tó con un Renault Logan que estaba trabajando como remise para una agencia de Zárate y que subía desde Panamericana con intenciones de tomar Rivadavia hacia el casco céntrico. El herido, con fuertes traumatismos, fue asistido y trasladado por personal de Bomberos Voluntarios al Hospital San José, donde finalmente falleció ayer por la noche. CON DNI AJENO. La identificación de este joven terminó siendo compleja para el personal policial. En primera instancia se creyó que se trataba de Oscar Ávalo por el DNI que llevaba entre sus pertenencias, el cual indicaba que tenía domicilio en San Felipe. Sin embargo, cuando efectivos se acercaron a dicho barrio para informar a familiares del hecho, se sorprendieron al enterarse que Ávalo ya había fallecido cuatro años atrás. Finalmente, tras diferentes averiguaciones, los efectivos pudieron dar con la identidad de la víctima, su domicilio y también con una supuesta novia que no sólo lo reconoció, sino que además reveló que el joven no tenía documentación alguna que comprobase su identidad. Por esta razón, hoy se iban a realizar las consultas pertinentes antes los organismos correspondientes para establecer si se trataba de un "indocumentado" o de alguien que no tramitó su documento de identidad en estos últimos años.

LA VIOLENCIA DEL IMPACTO QUEDÓ EVIDENCIADA EN EL ESTADO DE LOS RODADOS.

#Ahora Una Zanella 150 a gran velocidad sin luz por el puente de Rivadavia y Panamericana choca contra un Logan, motociclista con golpes pic.twitter.com/YhgaB1nli8 — Daniel Trila (@dantrila) 23 de julio de 2017

