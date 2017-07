Carboclor: ayer hubo audiencia y el viernes habría otra

En conferencia de prensa, la gobernadora Vidal aseguró estar "trabajando para cuidar los puestos de trabajo". Ayer, desde las 14 y hasta las 19 horas, tuvo lugar una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación por el conflicto de Carboclor, pero, según trascendió, no se labró ninguna acta al respecto ni tampoco se mencionó ningún avance significativo. Aparentemente, se pasó a un cuarto intermedio para el próximo viernes, pero lo cierto es que la cita fue pautada sólo de palabra y no hay ninguna seguridad de que tenga lugar, según reveló anoche una alta fuente gremial a La Auténtica Defensa. En paralelo, la misma fuente comentó que ha generado cierto malestar las recientes declaraciones de la Gobernadora María Eugenia Vidal, quien al ser consultada por el tema en conferencia de prensa, el pasado viernes declaró: "En relación a Carboclor, estamos trabajando para cuidar los puestos de trabajo de la misma manera que trabajamos con Atucha, que no se trataba de empleados de Atucha. No se despidió a un solo empleado de Atucha. Eran 600 trabajadores que habían sido contratados por empresas tercierizadas a finales del gobierno anterior para hacer obras que no existían. Y el gobierno nacional les dio obra para que tuvieran trabajo durante un año. Y hoy el conflicto se está resolviendo. Lo que también digo es que me llama la atención la actividad de algunos sectores en estos conflictos, mientras nosotros estamos defendiendo junto al Presidente (Macri) los puestos de trabajo. Esto no es casualidad. Hay organizaciones políticas que están interviniendo para que estos conflictos no se resuelvan. Para que haya violencia. Para que se generen desalojos. Nosotros no vamos a ser funcionales a eso. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los trabajadores y defendiendo que las fábricas continúen abiertas a pesar de las dificultades". El malestar habría surgido a partir de que no habría una correlación entre los dichos de Vidal, y la actitud con que las autoridades del Ministerio de Trabajo y los representantes de Carboclor se sentaron a negociar con los abogados de los gremios involucrados.

El viernes Carrió visitó La Plata y, durante esa conferencia de prensa, la gobernadora Vidal habló sobre Carboclor.



Carboclor: ayer hubo audiencia y el viernes habría otra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: