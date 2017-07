Identificaron el cuerpo hallado en el arroyo De La Cruz

Fue gracias a que en un cañaveral cercano se encontraron pertenencias suyas. Entre ellas, una notificación de libertad de la Comisaría de Bahía Blanca del pasado 28 de junio. Así se pudo establecer que se trata de Ricardo Benítez, de 27 años, de quien igualmente se desconoce su origen. Finalmente, ayer se dilucidó el misterio respecto al cuerpo hallado el pasado jueves en el arroyo De la Cruz. Y aunque todavía anoche faltaban recolectar ciertos datos, se logró establecer que se trataba de Ricardo Jonathan Benítez, de 27 años. La identificación se logró a partir de un hallazgo: es que tras un nuevo rastrillaje a la zona del arroyo De la Cruz, se pudieron hallar pertenencias de este hombre en "un cañaveral". Allí, principalmente, se encontraron prendas y accesorios femeninos, pero también una cédula de notificación de libertad de la Comisaría de Bahía Blanca. Este papel permitió llegar a la identificación del hombre, quien el pasado 27 de junio había sido detenido en la Ruta 3 por causar disturbios en aparente estado de ebriedad. Fue entonces que informó su nombre y apellido y que también brindó su número de DNI, aunque no poseía documentación alguna. En la Comisaría de Bahía Blanca explicó que no tenía domicilio, que era una persona en situación de calle y que se encontraba en viaje desde Río Gallegos (capital de Santa Cruz) hasta la provincia de Misiones. El pasado jueves 20, su cuerpo apareció sobre la margen del arroyo De la Cruz, del lado de la Termoeléctrica Manuel Belgrano. Fue hallado en horas de la tarde por dos trabajadores que se habían detenido a pescar. Al día siguiente, la autopsia confirmó que no poseía signos de violencia y que la causa del fallecimiento había sido hipotermia. Fuentes del caso creen que este joven, en estado de ebriedad, se habría quedado dormido a la vera del arroyo y que allí encontró la muerte a causa de las bajas temperaturas. Ahora, en la continuidad del proceso judicial, se está tratando de confirmar su origen y hallar a algún familiar para hacer la correspondiente entrega del cuerpo.

EL HALLAZGO SE PRODUJO EL JUEVES SOBRE LA MARGEN DEL ARROYO .

#Dato Hallaron esta tarde un cuerpo sin vida en el arroyo de Panamericana frente a Tecmaco, al parecer un joven de aproximadamente 20 años pic.twitter.com/lxWHmmHT3x — Daniel Trila (@dantrila) 21 de julio de 2017 El cuerpo hallado en el arroyo De La Cruz no presentaba signos de violencia: La autopsia arrojó que la… https://t.co/Qg4wGyXwnq #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 22 de julio de 2017 Hallan sin vida el cuerpo de un joven en el arroyo De la Cruz: Fue encontrado por dos trabajadores que se… https://t.co/93AXmMaXs8 #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 21 de julio de 2017

Identificaron el cuerpo hallado en el arroyo De La Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: