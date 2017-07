Graves enfrentamientos entre la Policía y vecinos en el barrio Las Praderas

Disturbios en un cumpleaños de 15 obligaron a la intervención de la Policía, que terminó siendo atacada a tiros y piedrazos y repeliendo esa agresión. Un hombre resultó herido de bala y una agente de la Policía Local fue hospitalizada. Piedrazos, disparos de armas de fuego, móviles policiales atrapados, efectivos heridos, más disparos, refuerzos desplegados desde Los Cardales y Zárate: el domingo por la madrugada, Las Praderas fue tierra de nadie y solo por fortuna -o mala puntería- no hubo que lamentar uno o varios muertos. Los incidentes se produjeron en las afueras de la Sociedad de Fomento del barrio, en Verdier y Pagani. Hasta allí asistió un móvil policial por un llamado al 911 que alertaba de disturbios durante un festejo de cumpleaños de 15. Sin embargo, esa confrontación cambió cuando arribaron los primeros dos patrulleros. Uno de ellos quedó "encajado" en el terreno y terminó siendo objeto de un ataque conjunto de los grupos que, según la denuncia, estaban en disputa. Primero fueron piedras. Y luego, también tiros. Todo contra efectivos policiales que no podían escapar, pero que tampoco querían alejarse a pie dejando atrás sus móviles, y que empezaron a repeler el ataque mientras aguardaban el apoyo de las demás unidades del Comando Patrulla. Finalmente, los refuerzos comenzaron a llegar: móviles del Comando de Patrulla, Policía Local y también de Zárate y Altos Los Cardales. Y entonces, el grupo de atacantes se dispersó. De acuerdo con testigos que dieron su versión de los hechos a través de las redes sociales y hasta aportaron material audiovisual, se intercambiaron cerca de medio centenar de disparos. Hubo heridos de ambos "bandos". Una agente de la Policía Local recibió un piedrazo en la cabeza y debió ser hospitalizada, mientras que otros uniformados terminaron con otros traumatismos. En tanto, de las cinco personas que lograron ser aprehendidas cuando se dispersaba el grupo de atacantes, una de ellas tenía una herida de arma de fuego. Igualmente, según se informó, se encontraba fuera de peligro, ya que la trayectoria del proyectil no afectó ningún órgano vital. Producto del enfrentamiento, al menos tres móviles policiales terminaron dañados con impactos de bala, mientras otros presentaban también evidencias de los piedrazos lanzados por los atacantes. El fiscal Alejandro Irigoyen, de la UFI 2, quedó a cargo de la causa que fue caratulada de "Atentado contra la autoridad, daños agravados y lesiones". Ayer, todos los aprehendidos en la madrugada del domingo recuperaron habían recuperado su libertad. Por su parte, el secretario de Prevención Ciudadana del Municipio, Abel Milano, señaló que los hechos se originaron a partir de una pelea entre vecinos de distintos barrios. "Como naturalmente sucede, cuando llegó la Policía para poner un poco de orden, todos se pusieron de acuerdo en agredirla. Es lamentable y habla del nivel de violencia que tenemos en la sociedad", comentó durante el anuncio de instalación de nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.

TRES MÓVILES DE LA POLICÍA RECIBIERON IMPACTOS DE BALA.





IMPACTOS DE BALA EN UNO DE LOS MÓVILES.

#Ahora Dos moviles de Comando Patrulla acuden a un llamado en barrio las praderas. Atacados a piedrazos. Un oficial herido, 1 detenido pic.twitter.com/OgOnFcjjqK — Daniel Trila (@dantrila) 23 de julio de 2017 NOTA completa en Campana INFO de La Autentica Defensa Campana. Móviles apedreados en Las Praderas, oficial herida. https://t.co/SMWbrgYw89 — Daniel Trila (@dantrila) 24 de julio de 2017 VIDEO #Dato VIDEO Lamentables imágenes del lugar donde apedrearon a los móviles, impactos de balas y roturas de vidrios en los mismos pic.twitter.com/cRSDcLJXno — Daniel Trila (@dantrila) 24 de julio de 2017

Graves enfrentamientos entre la Policía y vecinos en el barrio Las Praderas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: