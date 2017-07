Alejandra Dip

La Noche es soñar, purificar procesos, entrar en el inconsciente y alcanzar el ideal reconociendo abundancia en nuestro interior. 5TO DÍA DEL UAYEB, DÍA VERDE O FUERA DEL CALENDARIO. El día verde era considerado por los Mayas como un día especial para preparar al alma. Un día para el juego, el arte, la magia y la creatividad. Para la paz universal. Es un alto en el camino para reflexionar sobre nuestro comportamiento, sobre lo aprendido en el año anterior, asimilar las enseñanzas que nos dejo, y prepararnos para el nuevo año que comienza el 26 de julio. Es ideal para estar en contacto con la naturaleza y con tu interior, es un día para meditar, para purificarte en serio. Ayunar, desintoxicarse, o hacer algún ritual de limpieza de cuerpo mente ,espíritu y casa están buenísimos para este día. Noche 11. Esta energía en tono de liberación viene a ayudarnos a sacar los miedos que tenemos a soñar. Nos predispone para que podamos correr todos los obstáculos que aparecen en nuestro camino interno que nos impide alzarnos con nuestro sueños. La Noche representa además de la abundancia, los miedos más profundos que tenemos y muchas veces ni siquiera están reconocidos. En este proceso de exploración que nos propone el Caminante, saber a qué le tememos , que nos paraliza, nos estanca, nos frena, y poder saber si tenemos las herramientas suficientes para sacarlos del paso nos va a aportar una sensación de liberación importante. A veces tememos estar solos, otras veces que no nos quieran, muchas otras tememos enamorarnos. Aunque parezca increíble nos encontramos también con miedo al triunfo, a ser felices y que eso no dure para siempre, miedo a perder, miedo a ganar y no poder sostenerlo. Hay tantos miedos!! El Caminante nos subió a este trayecto de exploración que estamos cursando desde hace 11 días, y hoy nos toca trabajar con esos miedos, soltarlos y liberarnos de ellos. Recuerden también que esta trecena es una muestra compactada de lo que va a ser nuestro año que comienza mañana, porque si bien el año es SEMILLA 12, las energías de la trecena del CAMINANTE DEL CIELO son las que van a influenciarnos en este trayecto que comienza mañana 26/7/17 y estará vigente hasta el 25/7/18 inclusive. Que lindo es poder soñar abundancia sin miedos! Que lindo es soñar y querer que esos sueños se hagan realidad. Soñar nos libera. En los sueños no hay límites, todo es posible, hoy los invito a soñar despiertos Porque la vida es un sueño.... Y los sueños pueden hacerse realidad. Buen martes soñado para todos y que se haga extensivo a todo el año!!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/aSPtQgqY6Y — alejandra dip (@turcadip) 25 de julio de 2017

Calendario Maya:

Noche 11 - Energía del Martes 25/07/2017 - Trecena del Caminante

Por Alejandra Dip

