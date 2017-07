P U B L I C



El Club de Los Cardales vive el básquet con una filosofía que lleva al éxito: no pensar en ganar, sino en crecer Cuando el Raver juega de local la cancha se llena a tope. Las gradas no alcanzan, y ya no hay mas lugar donde agregar sillas. Chiquitos con remeras verdes corretean por todos lados con sus papis atrás, mientras en las tribunas se van juntando los jugadores de todas las categorías menores del club. También se ve a las chicas del hockey, o de patín, que se prenden al entusiasmo. Es que juega la primera, y entonces el aliento y el apoyo se hacen sentir con mucho ruido y calor a pesar del frío del invierno. Y todo ese despliegue no es casualidad. Toda la movida del basquet del Raver depende de un grupo de papás colaboradores que se cargaron en sus hombros un proyecto ambicioso. Piden que no se nombre a nadie en particular, porque todos trabajan en la medida que pueden, después del trabajo y restando tiempo a la familia. La primera división es la última etapa del proyecto. Es el modelo para los mas chicos, y es el reflejo donde se miran imaginando un futuro. Por eso están todos acompañando al equipo, porque todos juntos se puede mas. El concepto de trabajo en equipo y de esfuerzo compartido tras un objetivo son la base del trabajo en el club. En realidad el resultado del partido no es lo que mas importa, lo que se busca no es solo formar jugadores sino formar personas. "Queremos que lo que aprendan en los entrenamientos les sirva para el partido del fin de semana, para la escuela y para cuando sean grandes. Para nosotros el concepto de deporte formativo significa poner el eje en el trabajo en equipo, y en el compromiso y el esfuerzo de todos para un objetivo común." "Después, los resultados vienen solos, y si ganamos mejor, pero no es el objetivo básico. Cuando el único objetivo es ganar se empieza a presionar a los chicos de una manera que a nosotros no nos interesa, deja de ser formativo y pasa a ser competitivo." El básquet infantil arranca a los 3 años con la escuelita. Luego vienen todas las categorías hasta los juveniles: premini, mini, sub13, sub15, sub17 y sub19. El club participa en los torneos de la Asociación de Básquet Zarate-Campana, que agrupa clubes de una gran zona que va de San Pedro hasta Maschwitz, y desde General Rodríguez a Campana. Un gran paso para el club se dio hace unos años cuando se consiguió instalar el piso de parquet para la cancha. Ahí se dio un gran salto en el nivel que se puede lograr en los distintos equipos. También aumentó mucho la cantidad de chicos que se acercan al deporte, porque ven que no solo hay un ámbito adecuado, sino que se trabaja con mucha seriedad y con una propuesta clara. Y todo ese trabajo se refleja los viernes cuando la primera juega de local. La idea del grupo de papás colaboradores no es solo ofrecer un buen espectáculo deportivo, sino transformar ese evento en un espacio de encuentro para la comunidad. "Estamos transformando el partido de la primera en una gran atracción. La idea es que sea la salida de los viernes para la familia de Cardales. Ofrecemos un lugar tranquilo, seguro, económico, donde puede ir toda la familia. Vienen los chicos de las categorías inferiores del club, y se están sumando también las chicas que practican otros deportes en el club. Estamos creando un espacio de encuentro para todos." Y al final del partido, si ganamos mejor. Aunque ganar es solo una forma mas de confirmar que se logró el objetivo. En el Raver se busca formar buenas personas, que entiendan que el esfuerzo y el compromiso son el camino. No para el éxito, sino para ser felices, que es lo mismo.





