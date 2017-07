HCD: Se aprobó la resolución que le solicita una reunión ”urgente” al ministro Aranguren

La resolución fue aprobada ayer en sesión extraordinaria. Es para conocer el estado de la obra de la Termoeléctrica "Gral. Manuel Belgrano II", proyecto en el que descansan buena parte de las expectativas laborales de la UOCRA Campana. El Concejo Deliberante aprobó este martes en sesión extraordinaria un proyecto de resolución que solicita una audiencia al Ministerio de Energía y Minería de la Nación para conocer el estado de la obra de la Termoeléctrica "Gral. Manuel Belgrano II". El objetivo es abrirle perspectivas laborales concretas a la inmensa cantidad de trabajadores de la construcción parados por la caída de la actividad. Tal como lo adelantaba LAD en su edición de ayer, la iniciativa legislativa fue aprobada por unanimidad. En su texto se le solicita al ministro Juan José Aranguren que "conceda" al HCD "una reunión con carácter de urgente" para saber los plazos del proyecto, que fue congelado con la asunción de Cambiemos al Gobierno nacional aduciendo supuestas irregularidades de la empresa adjudicataria del contrato, Electroingeniería. "El Estado viene hablando de la necesidad de esta herramienta de producción de energía desde la construcción de la primera General Belgrano", señaló el concejal Juan Ghione durante el debate deliberativo. El líder del Frente Renovador ponderó la actitud de la UOCRA Campana por haber sostenido "todo este tiempo como una bandera" la construcción de la TMB II e instó a sus pares a resolver "de una vez por todas" la cuestión "para paliar la severa crisis en la que se encuentra" dicho gremio de nuestra ciudad. Por su parte, la concejal del FPV-PJ Soledad Calle aprovechó para reclamar por la puesta en funcionamiento del Consejo Económico y Social, órgano creado el año pasado por el HCD que, aseguró, brindaría el marco adecuado para tratar las problemáticas de desempleo. "Sin embargo, señor presidente, desconocemos el motivo por el cual usted no ha decidido ponerlo en funcionamiento", le cuestionó a Sergio Roses. Paralelamente, la edil lamentó que Cambiemos se niegue a aprobar "la emergencia laboral en la ciudad de Campana en un contexto de crisis y falta de trabajo", lo que ocasiona que el HCD deba estar "generando parches" como la resolución tratada ayer. Además, pidió que en adelante "la agenda del Concejo Deliberante se rija por la crisis laboral que atraviesa la región". Para Mariano Raineri, presidente de la bancada de Cambiemos, con sus palabras Calle solo buscó "politizar" la discusión. El concejal afirmó que con la emergencia laboral que la oposición quiere aprobar "se le sigue mintiendo a la gente" ya que "solo atañe al ámbito municipal", dándole tan solo "facultades extraordinarias al intendente para actuar sobre los empleados del Municipio y en algunas situaciones de reducción de tasas". "Entonces, no vemos acertado generar un régimen de flexibilización laboral en este Municipio", chicaneó. Los trabajadores de la construcción celebraron la aprobación del proyecto con un cerrado aplauso. Luego, en rueda de prensa, Roses avisó que las gestiones para materializar el encuentro con Aranguren –al que están invitados también el intendente Abella y el secretario general de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal- comenzarán a hoy. A partir de allí, dependerá de la buena voluntad del ministro. "Un gesto muy importante" Villarreal calificó la aprobación de la resolución como un "gesto muy importante" y celebró que "por encima de las diferencias, los presidentes de los bloques hayan entendido" el planteo de su gremio. "Esta es la obra que no solo soluciona (la problemática) del sector que representamos, sino que brinda soluciones más amplias por su tamaño, conteniendo al contexto general de la ciudadanía de Campana y la región", explicó. De todas formas, consideró que la emergencia laboral debe sancionarse teniendo en cuenta "el contexto general del país del cual nuestra jurisdicción no es ajena". "Después, si alcanza para resolver más o menos temas, es otra discusión", expresó. "La falta de trabajo, el cierre de plantas y el poco incentivo por comenzar nuevas obras y dar expansión laboral en lo privado como en lo público se nota, entonces no tiene mucho sentido negar" la necesidad de la emergencia, sostuvo el sindicalista.

