La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/jul/2017 Axel Cantlon propone que minibuses recorran los barrios para conectar a los pasajeros con los recorridos troncales







"Campana debe encarar una revolución en materia de transporte público, dado que hasta ahora no se adoptó ninguna política concreta en este sentido", señaló el candidato a concejal de la UV Más Campana. El precandidato a concejal de la UV Más Campana, Axel Cantlon, explicó que propondrá la instalación de minibuses en los barrios para que se conecten con los recorridos troncales que llegan al centro de la ciudad. "Campana debe encarar una revolución en materia de transporte público, dado que hasta ahora no se adoptó ninguna política concreta en este sentido", remarcó. "Hoy, un vecino que tiene viajar desde el centro al barrio Otamendi demora una hora en hacer ese trayecto. Casi los mismo que demora un ómnibus para llegar a Puente Saavedra", detalló. "Mejorar la calidad del transporte público va a permitir a los vecinos que deben desplazarse por ejemplo al Hospital, a trabajar o a realizar cualquier tipo de trámites que ahorren mucho tiempo que pueden dedicar a otras actividades", agregó Cantlon. "Planteamos como propuesta la posibilidad de establecer minibuses que lleven a la gente desde los centros de los barrios hacia las colectoras y que posteriormente se conecten con ómnibus que actúen como troncales sobre las colectoras y que permitan trasladar a los vecinos a los distintos puntos de la ciudad", informó respecto al proyecto pensado por el equipo de trabajo de la UV Más Campana. "Así se podrían incrementar la frecuencia de los transportes y se podría reducir significativamente los tiempos para trasladarse de un punto a otro dado que los troncales no tendrían que entrar en todos los barrios", finalizó Cantlon.

CANTLON, DIALOGANDO CON UN COLECTIVERO DE NUESTRA CIUDAD.



Axel Cantlon propone que minibuses recorran los barrios para conectar a los pasajeros con los recorridos troncales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: