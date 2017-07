Hoy miércoles el tiempo seguirá inestable en Campana y hay probabilidad de lluvias, que se darían principalmente en la madrugada. Durante el día las nubes se mantendrán amenazantes y quizás descarguen un poco más de precipitación, especialmente durante la tarde. La temperatura oscilará entre una mañana fresca y una tarde ligeramente templada, con 19 grados de máxima prevista. La humedad seguirá alta y casi no habrá viento. La situación meteorológica muestra la formación de un débil sistema de baja presión sobre un frente estacionario que se estableció justo al norte de Campana. Esa depresión se moverá hoy por el Río de la Plata, generando precipitaciones temprano en la madrugada y luego, en forma más dispersas, en el período vespertino. Como comenzará a invadir una masa de aire cálido, la temperatura subirá respecto al día de ayer. Otra diferencia respecto al martes, será la intensidad del viento, que ayer se hizo sentir pero que hoy no tendrá relevancia. Mañana jueves el aire cálido y húmedo invadirá la ciudad generando un incremento en la temperatura, que podría llegar a los 26 grados. Dependerá en parte dela nubosidad, que se mantendrá presente y tendrá un comportamiento variable. Volverá a haber viento, soplando ahora del Noreste. El viernes seguirá ligeramente cálido y húmedo, con 25 o 26 grados de máxima. El cielo lucirá poblado de nubes altas y el viento del Norte soplará con ráfagas de 40 km/h. El sábado no cambiará el panorama: seguirá haciendo calor húmedo, habrá viento sostenido del Norte y el cielo lucirá mayormente nublado. Hacia el atardecer pasará un frente frío que producirá un moderado descenso en la temperatura y traerá un manto de nubes bajas que durante todo el día domingo cubrirá nuestro cielo. Pronósticos Hoy, miércoles 26: el cielo estará mayormente nublado. Hay probabilidad de lluvias en la madrugada y luego, en forma dispersa, durante la tarde. La temperatura subirá y seguirá húmedo. La mínima prevista es de 15 grados y la máxima de 19 grados. El viento soplará débil de direcciones variables. Mañana, jueves 27: subirá la temperatura y seguirá húmedo: 16 grados es la mínima prevista y 26 la máxima. El cielo tendrá nubosidad variable y el viento soplará moderado y con ráfagas del Noreste. Viernes 28: el cielo estará mayormente nublado, dentro de un ambiente ligeramente cálido, húmedo y ventoso: 18 grados es la mínima prevista y 26 la máxima. El viento soplará regular del sector Norte.



El Tiempo en Campana:

Inestable y templado

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

