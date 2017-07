NACIONAL B – FECHA 46 JUEVES - 20.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Almagro / Leandro Rey Hilfer VIERNES - 15.00 horas: Villa Dálmine vs Flandria / Darío Sandoval - 21.30 horas: San Martín (T) vs Nueva Chicago / Sebastián Ranciglio SÁBADO - 15.30 horas: Brown (A) vs Independiente Rivadavia / Mario Ejarque DOMINGO - 15.00 horas: All Boys vs Central Córdoba (SdE) / (TV) / Pablo Dóvalo - 15.00 horas: Crucero del Norte vs Gimnasia (J) / Jonathan Correa - 15.00 horas: Estudiantes (SL) vs Los Andes / Pablo Echavarría - 15.00 horas: Douglas Haig vs Juventud Unida (G) / Pablo Giménez - 15.35 horas: Chacarita vs Argentinos / (TV) / Juan Pablo Pompei - 15.35 horas: G. Brown (PM) vs Boca Unidos / (TV) / Fernando Echenique - 19.00 horas: Atlético Paraná vs Santamarina / Nazareno Arasa El encuentro se jugará desde las 15 horas en Mitre y Puccini y será arbitrado por Darío Sandoval. En esta última jornada estará en juego el segundo ascenso y el cuarto descenso. Douglas Haig y Crucero del Norte se sumaron a Atlético Paraná y también bajarán al Federal A. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió ayer la programación y árbitros para la última fecha del campeonato del Nacional B. Así quedó confirmado que el partido entre Villa Dálmine y Flandria se disputará este viernes desde las 15 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El árbitro del encuentro, correspondiente a la 46ª fecha, será el concordiense Darío Sandoval, quien dirigirá por primera vez al Violeta. Para este encuentro, el DT Felipe De la Riva podrá volver a contar con Pablo Burzio, quien cumplió su sanción por acumulación de amarillas. Sin embargo, la alineación es una incógnita luego de la estrepitosa caída sufrida en Tandil y el final de ese encuentro en el que el DT utilizó a seis jugadores juveniles. Incluso, el plantel compartió ayer un entrenamiento con un equipo conformado por valores de las divisiones inferiores. Lo que es un hecho es que ya existe un grupo de jugadores profesionales que fue informado que no continuará en la institución y que, por ende, no fue tenido en cuenta para el compromiso en Tandil y tampoco será considerado para el choque frente a Flandria. En ese grupo se encuentran, entre otros, el paraguayo Ángel Alonso, Jorge Demaio, Gaspar Lezcano, Lucas Favalli y Leonardo Carboni. MUCHO EN JUEGO. En esta última fecha del Nacional B estará en juego el segundo ascenso a Primera División y también el cuarto descenso al Federal A. Es que la fecha 45 culminó con la victoria 3-0 de Juventud Unida de Gualeguaychú sobre Estudiantes de San Luis. De esa manera, el elenco entrerriano aseguró su permanencia y condenó a Douglas Haig y Crucero del Norte. Así, los equipos de Pergamino y Misiones descenderán al Federal A junto a Atlético Paraná, que ya había perdido la categoría con varias fechas de antelación. Y el cuarto descenso también será al Federal A porque se definirá entre Estudiantes (SL) y Central Córdoba (SdE). Al elenco puntano le alcanzará con un empate frente a Los Andes para salvarse, mientras que los santiagueños están complicados: necesitan ganarle a All Boys como visitantes y esperar una derrota de Estudiantes para forzar un desempate. En tanto, el segundo ascenso a la Primera División tiene a Chacarita como favorito. El Funebrero le lleva dos puntos de ventaja a Guillermo Brown de Puerto Madryn y recibirá a Argentinos Juniors. En caso de ganar, festejará el regreso a Primera División sin depender de lo que suceda en la Patagonia. Las otras posibilidades para el ascenso del Funebrero son que no gane Guillermo Brown. En caso de empate de Chacarita y victoria del elenco patagónico (recibe a Boca Unidos de Corrientes), igualarán en puntos y se disputará un partido desempate. Mientras que la única combinación que le da el ascenso a Guillermo Brown es una victoria propia y una derrota del elenco de San Martín. Todo se definirá el domingo. El cuarto descenso al Federal A desde las 15 horas, mientras que el segundo ascenso a la Primera División a partir de las 15.35 horas.

Foto: Twitter @VilladalmineOK #NacionalB - 46° Fecha | José Sandoval será el árbitro del partido frente a @CSyDFlandria el viernes desde las 15 horas en Campana. pic.twitter.com/bdlooxrt8r — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 26 de julio de 2017

