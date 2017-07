La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/jul/2017 Ruben Romano escuchó a los comerciantes y se comprometió a representar sus demandas ante la crisis que están viviendo







El precandidato de Unidad Ciudadana, recorrió las principales avenidas de la ciudad conversando con comerciantes, escuchó sus problemáticas y les contó las propuestas de la fuerza política que encabeza para contribuir a mejorar la situación de crisis que está atravesando el sector. Durante la tarde de ayer, el Dr Rubén Romano, primer precandidato a concejal por Unidad Ciudadana, salió a escuchar las demandas de uno de los sectores más golpeados en términos económicos, como lo es el comercio. Tras recorrer las avenidas Rocca y Varela conversando con dueños y empleados de locales comerciales, "Romanito" expresó: "Es muy preocupante la situación del comercio: han caído abruptamente las ventas, de la mano del poder adquisitivo de la gente y a la vez han subido los costos de la mano de la inflación, los tarifazos y los valores de los alquileres, que desde hace muchos años son caros en la zona". Luego agregó: "Me reuní con Chiquita, que es propietaria de un bar, y me comentaba que los trabajadores bancarios que antes consumían en el local, dejaron de hacerlo. Las familias que almorzaban allí, ahora consumen menos porque comparten los platos entre ellos. Además del fuerte aumento que sufrió en las tasas municipales, en especial seguridad e higiene que pasó de 256 a más de 700 pesos mensuales, que sumados a los aumentos en la luz y el gas aumentaron mucho los costos de mantenimiento del local. Esta es la problemática que relatan decenas de comerciantes y que rebota contra los oídos de un gobierno que no da respuestas". Posteriormente, Romano remarcó: "Además de los tarifazos, otras políticas económicas del gobierno están destrozando la producción nacional, y eso se ve claramente en el comercio de indumentaria. Visité a Cacho, que está instalado en Av. Varela y siempre vendió marcas nacionales. Me comentó cómo está sufriendo la industria del calzado y de ropa. Además la caída de las ventas hace muy difícil sostener el comercio, me decía que hacía ocho días no veía dinero en efectivo, ya que concretó sólo dos ventas y se pagaron con tarjeta de crédito". Ante esta situación, "el trabajo y el apoyo al comercio y la industria son centrales en nuestra agenda legislativa", remarcó Romano. "Además de impulsar una ordenanza que reduzca las tasas que abonan los comercios y las pymes, vamos a generar proyectos que promuevan la compra local, que generen beneficios de descuento a estudiantes y jubilados subsidiados por la política de promoción comercial, capacitaciones a empleados de comercio, programas culturales para la Av. Rocca que promuevan la presencia de vecinos y alienten el consumo y la creación de un parque gastronómico en la Plazoleta Belgrano, entre otras cosas", añadió. "Sin embargo, es imprescindible que el gobierno cambie el rumbo de la política económica, porque si no hay dinero en el bolsillo de los trabajadores y la clase media, la revitalización del consumo es un imposible. Para eso, debemos construir una nueva mayoría en el Concejo Deliberante y las cámaras legislativas que impidan nuevos aumentos de tasas, que frenen los despidos y posibiliten la reactivación del comercio", concluyó el primer candidato a concejal por Unidad CIudadana.

ROMANO VISITÓ UN LOCAL DE VENTA DE INDUMENTARIA.





TAMBIÉN DIALOGÓ CON LA RESPONSABLE DE UN LOCAL GASTRONÓMICO DE AV. ROCCA.



