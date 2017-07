La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/jul/2017 Frente Un País: ”La crisis del empleo en nuestra ciudad es alarmante”







En el marco de la situación que atraviesa Carboclor, desde el Frente Un País aseguraron que "la crisis del empleo en nuestra ciudad es alarmante". "Lo venimos diciendo desde hace más de un año", remarcó el concejal Juan Ghione, primer candidato de este Frente en las Primarias del próximo 13 de agosto. "El gobierno es insensible ante el sufrimiento de la gente", agregó luego de lamentar que el Intendente Sebastián Abella no haya intensificado las gestiones con el gobierno nacional para que se inicien obras como la Termoeléctrica Manuel Belgrano II, "que es fundamental ante la crisis laboral". Desde el Frente Un País volvieron a marcarse como una opción entre "volver al pasado y el gobierno para ricos del presente". "Nosotros generamos la alternativa real: la clase media, los trabajadores y los jubilados deben ser los protagonistas de la agenda de discusión en la provincia y en nuestra ciudad", explicaron. "Desde nuestro bloque hemos presentado proyectos que tienen que ver con la defensa de los intereses de estos sectores, que son hoy los más vulnerables, como el proyecto de emergencia laboral, el de eliminación de la tasa al combustible y la quita de tasas a comercios que bajen el precio de los productos de la canasta básica. El oficialismo se niega a tratarlos", cuestionó Ghione. Finalmente, respecto a las Primarias del 13 de agosto, el primer candidato local de este espacio destacó: "Creemos que los vecinos van a votar por Un País porque tenemos propuestas concretas para los problemas de hoy. La gente está cansada de peleas electorales, necesita soluciones. El gobierno, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, no tiene un rumbo claro. No hay plan económico ni en materia laboral, mientras tanto los precios, los impuestos, las tasas y las tarifas siguen aumentando, pero no así los salarios y las jubilaciones", concluyó.

GHIONE LAMENTÓ QUE HAYA PROYECTOS QUE EL GOBIERNO "SE NIEGA A TRATAR".



