Concejales de Cambiemos repudiaron las acusaciones de la oposición contra el intendente Abella

"Es lamentable que la oposición utilice la grave situación de los empleados de Carboclor para hacer campaña a fin de obtener rédito político", mencionaron los ediles apoyando al jefe comunal a raíz de una publicación de una concejal del FpV. Los concejales de Cambiemos Marina Casaretto, Silvia Balsells, Noemí Pérez, Norma Ibarra, Miriam Cazenave, Mariano Raineri, Luís Gómez, Carlos Cazador y Alejandro Deppeler, repudiaron la "falsa publicación" que realizó días atrás la edil Soledad Calle, del Frente para la Victoria, en la red social Facebook. En sus líneas, "el mal intencionado y erróneo texto" aseguraba que camionetas municipales trasladaron a efectivos de la Policía Local al intento de desalojo de la empresa Carboclor. "Es lamentable que la oposición utilice la grave situación de los empleados de Carboclor para hacer campaña a fin de obtener rédito político", enfatizaron los ediles al tiempo que ratificaron y apoyaron las declaraciones del intendente Sebastián Abella al respecto. Además, explicaron que "los desalojos no son potestad del Intendente, sino que la fuerza policial actúa ante una orden de la Justicia." "En el 2013 la empresa marcó el primer balance negativo y es sorprendente que los concejales que en ese momento eran oficialistas, no hicieran nada para revertir la situación y hoy los vemos preocupados con el objetivo de ganar votos", señalaron los integrantes del bloque Cambiemos. Y mencionaron que la misma actitud tomaron los ediles "que anteriormente pertenecían al Frente para la Victoria y hoy están de la vereda de enfrente." En tanto que, sobre los cortes al tránsito que realizaron en la zona agentes de tránsito y Bomberos Voluntarios, desde la Dirección de Tránsito y Trasporte del Municipio explicaron que fue a raíz de una ordenanza emitida desde el HCD por los concejales de todos los bloques. "Este accionar se realizó para evitar una situación de peligro ya que empleados de la empresa prendieron fuego cubiertas y obstruyeron el paso sobre la calzada, siendo muy peligroso tanto para ellos como para los camiones cisternas con combustibles que transitan constantemente por allí", afirmó el director de Tránsito y Transporte, Alejandro Barja.

Concejales de Cambiemos repudiaron las acusaciones de la oposición contra el intendente Abella

