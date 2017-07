En todos los barrios del corredor de Ruta 8 el reclamo por los fuertes aumentos de la energía eléctrica en las facturas de CEPRAL se potencia con las quejas de los usuarios por la calidad del servicio, que sufre, según denuncian, cortes reiterados alternados con baja tensión, que producen daños en los electrodomésticos. Según indican los vecinos, la calidad del servicio de la cooperativa ha venido en declive en los últimos tiempos, sin que se verifique una respuesta clara de la prestadora del servicio. Además, señalan que la empresa no responde ante los desperfectos causados por las deficiencias del servicio en electrodomésticos y equipos electrónicos. En relación a las tarifas del agua corriente en Capilla del Señor, los que se quejan de la situación son mas que nada los comerciantes, que han venido recibiendo aumentos considerables que en la última boleta llegaron a los 1200 pesos. Como en la ciudad el servicio no está medido, el importe que se cobra no tiene relación con el consumo. Es así que, según refieren los comerciantes, independientemente del rubro del negocio el importe cobrado es el mismo. El importe de estas facturas, sumado al resto de las tasas municipales como Seguridad e Higiene, impuestos y demás servicios, hacen subir enormemente los costos fijos que ponen en riesgo el funcionamiento de mas de un comercio local. Esa situación de crisis se agudiza en momentos de alta inflación y constante baja del consumo, lo que hace subir los precios y bajar las ventas, lo que configura una ecuación cada vez mas dificil de resolver para el castigado comercio local.



Quejas vecinales por aumentos en la luz y el agua

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

