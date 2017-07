Ocurrió ayer por la tarde. No se registraron heridos de consideración. Un automóvil y una camioneta colisionaron ayer por la tarde en el cruce de la avenida Ricardo Rojas y la calle Falucho, en el barrio Del Pino. Afortunadamente, a pesar del impacto, no se registraron heridos de gravedad: los ocupantes de ambos vehículos sufrieron diferentes contusiones, pero no fueron hospitalizados. El hecho ocurrió pasadas las 16 horas e involucró a un Renault Sandero y a una VW Saveiro. El automóvil evidenciaba el impacto sobre la puerta del acompañante, cuya ventanilla estalló por el golpe. En tanto, la camioneta quedó con importantes daños en su parte frontal. En el lugar se presentaron móviles de Bomberos Voluntarios de Campana y también del Comando de Patrulla para verificar la situación.





#Dato Choque de una Saveiro y una Stepway en Av. Ricardo Rojas y Falucho, con golpes, se niegan a ser trasladados al hospital. CP zona 4 pic.twitter.com/IdbPWHUSXS — Daniel Trila (@dantrila) 26 de julio de 2017

Chocaron una camioneta y un auto en Rojas y Falucho

