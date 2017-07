La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 Voley:

En un tenso partido, Ciudad de Campana no pudo con Lomas y se quedó sin final









SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (2): Esteban Simaro (2), Lucas Gregoret (16), Gabriel Arroyo (14), Iván Postemsky (6), Guillermo García (17), Mariano Giustiniano (16) y Mauricio Viller (L). Ingresaron: Leandro Schiro (2) y Juan Romero. DT: Miguel Mudir. LOMAS (3): Juan Martín Riganti (5), Federico Pereyra (17), Franco Giachetta (6), Jonadabe Carneiro (10), Ramiro Núñez (21), Ricardo Ferreiro (12), Franco Massimino (L). Ingresaron: Cristian Imhoff (2), Juan Cruz Bonilla y Tomás Dileo. DT: Lucas Carullo. PARCIALES: 19-25, 26-24, 21-25, 25-22 y 13-15. GIMNASIO: Ciudad de Campana. DETALLE: Lomas ganó la serie 2-1. El juego se definió en tie break y por apenas por dos puntos.. De esta manera, el Tricolor resulta eliminado en semifinales por segundo año seguido. Lomas, en cambio, irá por su cuarto título consecutivo de la División de Honor frente a la UAI. Los rostros de los jugadores del Club Ciudad de Campana lo decían todo. También el del entrenador Miguel Mudir. Ni bien se fue ancho el ataque de Mariano Giustiniano en ese tie-break para el infarto, la decepción fue imposible de disimular. Tan cerca habían estado de destronar al tricampeón del vóley metropolitano que no podían creerlo. Igualmente, las ciento de personas que los acompañaron y los alentaron en el gimnasio de Chiclana 209 los reconfortaron con largos aplausos y muestras de cariños. El festejo fue del otro lado, donde se encontraba el plantel y los allegados de Municipalidad de Lomas de Zamora, que así se clasificó a su cuarta final consecutiva en la División de Honor (en 2014 venció a Boca Juniors; en 2015, a River Plate; y en 2016, a Ciudad de Buenos Aires), la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. Los parciales marcan los apretada de la victoria 3-2: 25-19, 24-26, 25-21, 22-25 y 15-13. Pero lo que no explican los números es el clima caliente que se vivió ayer en el gimnasio del CCC, tanto en las tribunas como en el parquet. Sí: Ciudad de Campana (con jugadores de enorme trayectoria como Guillermo García y Gabriel Arroyo) y Lomas (con figuras como Federico Pereyra y un plantel casi listo para disputar la Liga Nacional) jugaron a cara de perro. Y por momentos, con mucha tensión y algunos cruces subidos de tono. En el inicio del partido, el visitante fue tomando el domingo del juego casi sin que se notara. Lo que sí se iba advirtiendo era que Ramiro Núñez estaba encendido (fue el máximo anotador del match con 21 puntos). Así, con el 5 como figura y con aportes de Pereyra, Giachetta y Riganti, los de Lomas de Zamora se quedaron con el primer set (25-19) ante un CCC que mostraba activo a Arroyo. El capítulo fue más parejo en su desarrollo. El Tricolor tenía a García como su mejor hombre y contó también con el impulso que le dio el buen ingreso de Schiro. Posteriormente, bloqueos de García y Arroyo y una definición del armador Esteban Simaro a "pelota vendida" le dieron el parcial 26-24. En el tercer set, Lomas aprovechó errores para despegarse 8-5 aunque el CCC reaccionó con Mariano Giustiniano. Pero otra vez sobresalió Núñez y la visita se escapó hasta cerrar el set 25-21 con un ataque del propio Núñez. En el cuarto, y ya sin margen de error, el Tricolor lo peleó de igual a igual y, cuando tuvo sus oportunidades, pasó al frente cuando tuvo su oportunidad, destacándose el trabajo de García, Postemsky y Giustiniano, quien con un contrataque desde posición 6 mandó la definición al tie-break. Y en el quinto set fue palo a palo. En aciertos y errores. Por entonces, el gimnasio ya era una caldera. Un largo rally que Ciudad no pudo liquidar puso a Lomas 9-8 arriba y parecía torcer definitivamente el rumbo. Sin embargo, García igualó las acciones y todo fue muy parejo hasta el 13-13. En ese momento, Mudir apostó por el doble cambio y no encontró resultados positivos: Romero falló desde el saque y, luego, Giustiniano (que no estuvo fino en el tie break), no encontró cancha en su ataque (la bola salió ancha) y eso desató el delirio de Municipalidad de Lomas de Zamora, que ahora enfrentará a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) en la gran final.

La potencia del ataque de Federico Pereyra vence las manos del bloque de Gabriel Arroyo.





EL ATAQUE DE GABRIEL ARROYO POR EL CENTRO, EN UN PASAJE DEL SEGUNDO SET.





MARIANO GIUSTINIANO TOCA LA BOLA SOBRE EL DOBLE BLOQUEO DE MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA. #Ahora Hay quinto set en Chiclana 209. Ciudad de Campana y @lomasvoley igualan 2-2. El local cerró 25-22 el 4to set. pic.twitter.com/s14gjtzWwU — Pablo Scoccia (@chuecosco) 27 de julio de 2017 Sin respiro 13-13 en el tie break. Tremendo final. — Pablo Scoccia (@chuecosco) 27 de julio de 2017 Falló Romero en el saque y después fue ancho el ataque de Giustiniano. @lomasvoley le ganó 3-2 al CCC y está nuevamente en la final. — Pablo Scoccia (@chuecosco) 27 de julio de 2017

Voley:

En un tenso partido, Ciudad de Campana no pudo con Lomas y se quedó sin final

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: