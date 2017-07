La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 Primera D:

REAL PILAR SE SUMA A LA PRIMERA D El próximo campeonato de la Primera D tendrá dos novedades fundamentales. Por un lado, el debut de Real Pilar, el club gestado por César Mansilla (ex gerenciador de Fénix) y que rompió una seguidilla de 40 años sin que la AFA afilie nuevas entidades. Dirigido por Roberto Romano, este equipo tendrá encima todas las miradas dado que asoma con una cantidad de recursos que otras instituciones de la divisional no tiene. La otra noticia es la continuidad de Centro Español, quien fue el peor promedio de la pasada temporada y cayó así en la "desafiliación". Sin embargo, se decidió incorporarlo para este nuevo torneo, por lo que el campeonato 2017/18 tendrá nuevamente 16 equipos. Ya no estarán Leandro N. Alem e Ituzaingó (que ascendieron a la Primera C), pero se sumarán el mencionado Real Pilar y también Argentino de Merlo, que descendió de la Primera C. Con Carlos "Bocha" Hernández como DT y Gastón Dearmas como PF, el martes inició los trabajos de pretemporada y también los entrenamientos para probar jugadores. Luciano Berro, Juan Peloso y Carlos Perrona son bajas confirmadas. El pasado martes, Puerto Nuevo puso en marcha su preparación para afrontar el próximo campeonato de la Primera D. Con Carlos "Bocha" Hernández como director técnico y la novedad de Gastón Dearmas como preparador físico (reemplaza a Facundo Capurro), los jugadores ya comenzaron a trabajar en el aspecto físico, al tiempo que también se iniciaron pruebas de futbolistas para buscar valores que completen el plantel. Sin los recursos económicos de otras instituciones, en el Auriazul están cerrando negociaciones con aquellos jugadores que seguirían respecto a la última temporada y, a su vez, buscando sumar futbolistas de trayectoria en la categoría para jerarquizar el plantel. En ese aspecto, las bajas confirmadas son las del arquero Luciano Berro; el volante Juan Ignacio Peloso; y los delanteros Carlos Perrona y Gastón Noir. Mientras que todo indica que quienes seguirán en la institución son: Rodrigo Ponce De León, Thomas Mulready, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Walter Ibarra, Tadeo MacIntyre, Federico Godoy, Michel Bustamante y Jorge Ubiría, entre otros. En tanto, Maximiliano Díaz y Kevin Redondo también se presentaron a las primeras jornadas de entrenamientos, pero cuentan con ofertas de otros clubes y deben resolver su situación. Otro que no tiene definida su continuidad es Michel Gómez, quien había partido rumbo a Atlético Baradero, pero podría seguir vistiendo de Auriazul. Entre las caras nuevas que mostró este regreso a los entrenamientos se advirtió el retorno del delantero Facundo Fernández (quien disputó la primera mitad de la temporada anterior en el club) y la llegada de Alex Curto, de último paso por Defensores de La Esperanza. A su vez, "Bocha" Hernández ya tiene apuntados algunos nombres de jugadores que se presentaron a las pruebas, las cuales continuarán a la búsqueda, especialmente, de jugadores Sub 23 (en la Primera D, cada equipo sólo puede disponer de seis mayores en la planilla). En cuanto a la planificación de la pretemporada, el cuerpo técnico todavía no tiene diagramadas jornadas de "doble turno", pero sí tiene pautado el primer amistoso, que disputaría mañana viernes frente a Real Pilar, el club recientemente afiliado a AFA y que se suma a la competencia.

GASTÓN DEARMAS, NUEVO PF, DIALOGANDO EL MARTES CON LOS JUGADORES DEL AURIAZUL.

Hoy inicio la pretemporada en el Club de la mano de Gaston Dearmas como preparador fisico pic.twitter.com/wqIKLd9qnk — El Portuario (@PuertoNuevoOK) 26 de julio de 2017

