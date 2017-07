La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 El Panóptico:

El que no se comunica, se complica

Por Fabiana Daversa







Vivimos en un mundo interligado, informático, digitalizado...no obstante, la comunicación sigue siendo un desafío permanente en la compleja sociedad del siglo veintiuno . Comunicar no se restringe a emitir un mensaje a un decodificador. Es un proceso que involucra la emoción. El término "medio de comunicación" abarca un margen tan amplio de nuestra vida, que parecieran ser la radio o la televisión, cuando no la web, las embajadas de las relaciones humanas. Sin embargo, mas se asemejan a shopping centers informativos que proyectores de los sentimientos profundos que podemos desplegar los humanos. Y cuando lo hacen, es de una manera tan superficial que no nos permite ahondar en la raíz de cada tema. El ejemplo mas frecuente es en el noticiero televisivo. El periodista anuncia una epidemia en África, con cientos de muertos en una aldea, con rostro circunspecto. Un segundo después comenta el premio Oscar y festeja a cada galardonado, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué sucedió entre el comunicador y el televidente? El primero informó lo que sucedía, el segundo, habituado al mecanismo mediático, naturalizó lo que sucedía como algo desprovisto de emoción. Eligió poner atención en lo que más tiempo dedicó su mente, priorizando el interés por lo efímero. La banalización de los medios de comunicación no se fundamenta en "lo que quiere escuchar la gente", sino en lo adiestrados que estamos para aceptar lo que nos impone el sistema. Ante el fast food de ideas, la única solución es seleccionar qué tipo de productos culturales consumimos y fomentar el espíritu crítico. La pasividad ante la información chatarra nos volverá obesos mentales, en otras palabras, en idiotas útiles.

